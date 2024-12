T-Adventure organiseert eerste kerstloop in Poelkapelle: “Ook de Kerstman loopt mee”

Op zaterdag 21 december organiseert Thijs Goethals van T-Adventure een Kerstloop en -sprint, waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. De opbrengst gaat dan ook naar De Warmste Week. Trek je kerstmuts aan en loop door de kerstmarkt!

Thijs Goethals (30) woont samen met Kyara Vanlerberghe in Poelkapelle. Hij werkt als sportfunctionaris bij de gemeente Langemark-Poelkapelle en is zaakvoerder van T-Adventure. “Met T-Adventure organiseer ik avonturenkampen voor kinderen, maar ook teambuildings en sportevenementen”, vertelt Thijs. “Op zaterdag 21 december organiseren we voor de eerste keer een Kerstloop in Poelkapelle ten voordele van de Warmste Week. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden. De Kerstsprint is een traject van 2 kilometer en is geschikt voor iedereen, zeker voor kinderen. De Kerstloop zelf gaat over een afstand van 6 kilometer.

Lopen met kerstmuts

Inschrijven voor de Kerstsprint kost 8 euro; kinderen jonger dan 12 betalen 4 euro. Voor de Kerstloop bedraagt het inschrijvingsgeld 10 euro, en kinderen jonger dan 12 betalen 5 euro. “Iedere deelnemer krijgt een kerstmuts, en er loopt een kerstman mee die voor extra sfeer zal zorgen. Bovendien lopen we door de kerstmarkt. Het is dus meer een ambianceloop dan een competitieloop. Voor en tijdens de loop nemen we tijdelijk een van de bars van het kerstmarktcomité over om de inschrijvingen in goede banen te leiden en een extra centje bij te verdienen voor de Warmste Week.”

De opbrengst gaat naar het goede doel. “Het kriebelde al lang om iets te doen voor de Warmste Week”, vertelt Thijs. “Ik ben afkomstig uit Sint-Juliaan, waar mijn ouders altijd in het kermiscomité zaten en veel deden voor het dorp. Ik wilde ook iets doen voor het dorp waar ik nu woon, en samen vlammen tegen eenzaamheid is een goed doel waar ik volledig achter sta.”

Omdat het de eerste keer is, heeft Thijs nog geen idee hoeveel deelnemers hij mag verwachten. “Het is moeilijk in te schatten. Er zijn heel veel andere loopwedstrijden op dezelfde dag. Ik denk dat we van een groot succes mogen spreken als we vijftig deelnemers hebben. Het is wel de bedoeling om de lijn door te trekken en ieder jaar iets te doen voor de Warmste Week. Of dat ieder jaar een loop zal zijn, hangt deels af van het succes van deze eerste editie,” besluit Thijs.

Meer info en inschrijven op www.t-adventure.be/t-adventurekerstloop.