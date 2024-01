Stijn Fincioen gaat resoluut voor mastertitel in CrossCup

Stijn Fincioen zet dit seizoen veel in op de cross en met succes. Na de nationale en de provinciale mastertitel gaat hij voor eindwinst in de CrossCup.

De op een na laatste manche van de CrossCup zondag in Hannuit liet Stijn Fincioen (43) uit Aartrijke links liggen. “Er lagen centimeters sneeuw en ik voelde mij in de aanloop naar de wedstrijd niet zo goed. Als master ga je meer naar je lichaam luisteren en ik nam een paar dagen rust. De focus ligt nu voluit op Diest, op 11 februari. Die telt tevens als Vlaams kampioenschap. Als ik daar goed scoor, kan de eindzege in de CrossCup in mijn categorie M40 mij niet meer mislopen.”

Tom Compernolle

Na de nationale titel, die hij in Laken opdroeg aan zijn in 2008 overleden vriend en atleet Tom Compernolle, is dat Stijns doel dit seizoen. Daarbovenop kwam voor hem ook nog de provinciale titel. “Op de zware omloop in Ieper deelde ik mijn wedstrijd goed in en kon ik een mooie strijd leveren met de beste junioren (U20). Na de slotronde moest ik slechts één junior net voor mij dulden. Qua conditie zit het dus goed”, vindt de atleet en trainer van Olympic Brugge en WVA Running Team (WVA RT) waar hij beloftevolle jongeren en gevestigde waarden in de Belgische atletiek optimaal laat trainen om bij iedereen het talent naar boven te halen.

Stratenlopen

“Als een senior atleet heb in het verleden zeer veel gecrost. Ik ging tweemaal naar het EK voor clubteams, met Koen Naert en Lander Tijtgat. De laatste drie jaar deed ik als master aan veldlopen, vond ook daar het plezier in terug en greep in 2022 de provinciale crosstitel bij de M40. Dat was mijn eerste kampioenschap in het veld bij de masters.”

Voor aanvang van dit seizoen stond voor Stijn de Belgische titel met stip genoteerd. In Brussel, de dag voor het EK cross. “Dit leek mij een unieke gelegenheid. De omloop in Brussel wordt gekenmerkt door zijn lange hellende stroken en bij regenweer veel modder. Een beetje mijn favoriete ingrediënten”, besluit Fincioen die na het crossen wellicht voor diverse stratenlopen kiest. (ACR)