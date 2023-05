Steven Verschuere en Hetty Boons domineren Kortrijk Loopt

1.800 sportievelingen namen op Pinkstermaandag deel aan Kortrijk Loopt. Er stond geen maat op Steven Verschuere en Hetty Boons op de 11 kilometer. Viktor Benschop en Celine Dewulf-Rotsaert waren de besten op de 6 kilometer.

In een zonovergoten Kortrijk werden de lopers doorheen de Groeningestad gestuurd voor een wedstrijd van 6 of 11 kilometer, langs heel wat bezienswaardigheden in de stad. Om klokslag 10 uur beten de deelnemers aan de 6 kilometer de spits af met start en aankomst op de atletiekpiste van het Wembley sportstadion. Bij de heren was het Viktor Benschop die als winnaar de eindstreep haalde in 33’18. Elf seconden later werd Simon Rogge knap tweede. Bart Vindevoghel vervolledigde het podium in 20’02. Bij de dames was Celine Dewulf-Rotsaert (Abav) primus in 22’56. Olivia Verbiest van AVR werd één minuut later tweede. Anneleen Vandebroek mocht mee het podium op in 24’50.

Uitslag 11 kilometer

Op de 11 kilometer stond er geen maat op Steven Verschuere die finishte in 33’18. Het was even wachten op de tweede die op naam van Niels Pannecoucke mocht geschreven worden na 35’58. Yannis Devoldere werd 9 seconden later derde. Koen Van Hecke werd vierde en Davy Acke vijfde. Semy Tlili werd voor eigen publiek zesde.

Bij de dames werd Hetty Boons afkomstig uit Marke de winnares in 40’07. Tamara Vereecke werd tweede in 45’34 en Stepanie Lecluyse derde in 46’50. (ELD)