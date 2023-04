Steven Casteele pakt zilver op BK 10000m: “Tevreden, maar ik had liever gewonnen”

Zaterdag werd in Huizingen het eerste Belgisch kampioenschap van het nog prille zomerseizoen afgewerkt, namelijk dat van de 10000m. Bij de mannen was er met Guillaume Grimard een grote uitgesproken favoriet, maar uiteindelijk ging de titel naar de verrassende Enzo Noel. Steven Casteele (AVR) pakte heel mooi zilver in een tijd van 29.18.02. “We zijn terug vertrokken”, klinkt het.

Steven Casteele heeft er de afgelopen jaren een hobbelig parcours opzitten. De Gullegemnaar werd door gezondheidsproblemen steeds opnieuw gedwongen om rustperiodes in te lassen en telkens terug van nul te herbeginnen. Op het einde van het winterseizoen waren er al signalen dat het terug de goeie richting uitging met de vorm en ook op training gaat het bij de 28-jarige atleet steeds beter. Zaterdag stond in Huizingen een eerste test op het programma. Samen met 25 andere atleten stond hij aan de start van het Belgisch kampioenschap 10000m.

“Vooraf had ik gehoopt op een tijd onder de 29 minuten, maar ik voelde al heel vroeg in de wedstrijd dat het niet voor vandaag zou zijn”, aldus Casteele. “In de eerste ronde ging ik mee met Guillaume Grimard, die voor een chrono van 28.30 ging, maar al snel liet ik me uitzakken naar het achtervolgende groepje met Jonathan Goudeseune, Adam Thadée en Enzo Noel. We hielden er een mooi, constant tempo op na en op zes ronden van het einde zag ik dat we naderden op Guillaume. Op dat moment heb ik een versnelling geplaatst en enkel Enzo Noel kon me volgen. De kloof met Guillaume, die duidelijk aan het kraken was, werd steeds kleiner en op 600m van de finish haalden we hem in. Dan heeft Noel er een lange sprint van gemaakt en ben ik eigenlijk op mijn waarde geklopt.”

Dubbel gevoel

“Ik zit een beetje met een dubbel gevoel. Ik had liever gewonnen en ik hoopte op een snellere chrono, maar aan de andere kant denk ik dat ik er vandaag het maximum uitgehaald heb. Ik had de benen niet om onder de 29 minuten te lopen. Maar goed, het zomerseizoen is eindelijk begonnen. De druk is er wat af en nu moet ik gewoon rustig verder bouwen. Ik kom van heel ver terug en eigenlijk is dit wel een mooie bevestiging dat ik opnieuw op de goeie weg ben”, gaat hij verder.

“Volgende week loop ik op de Interclub voor AV Roeselare de 5000m en op 18 mei loop ik een 10km op de weg voor mijn Franse club. Daarna staat de IFAM op het programma, waar ik opnieuw een 5000m zal lopen”, besluit hij. (GD)