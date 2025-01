Senna Claeys pakt zilver op kampioenschap veldlopen

Begin januari stond in Jabbeke het West-Vlaams kampioenschap veldlopen op het programma. De regen en de strakke wind zorgden ervoor dat het een heel zware editie werd. Senna Claeys (16) voelde zich echter uitstekend in zijn sas op de modderige omloop en liep naar een onverhoopte zilveren medaille bij de scholieren jongens.

Heel wat atleten kwamen ten val en sommigen kwamen door de modder onherkenbaar over de eindmeet. Senna Claeys was een van de weinige atleten die echt gezwind over het parcours liep en op de technische stroken niet in moeilijkheden kwam. “De omstandigheden waren perfect voor mij. Hoe zwaarder het parcours, hoe liever ik het heb. Op die manier gaat het niet meer om de pure snelheid. Het vele draaien en keren, en de modderige omloop dat is echt mijn ding.”

Eigen tempo gelopen

Bij de scholieren eerstejaars was de favorietenrol voor nationaal kampioen Roel Damman. “Aanvankelijk hield hij zich nog in en kon ik hem in het kopgroepje volgen. Toen hij versnelde, wist ik echter dat ik niet moest proberen mee te gaan. Zijn versnelling, bij het ingaan van de tweede ronde, zorgde er wel voor dat de hele kopgroep uit elkaar getrokken werd.”

“Ik koos ervoor om mijn eigen tempo te lopen en dat draaide goed uit. We liepen samen met de tweedejaars scholieren en naar het einde toe naderde ik op de koploper van die categorie, Imran Kabbour. In de sprint probeerde ik hem nog in te halen om zo tweede algemeen te worden, maar dat lukte net niet. Toch was ik sowieso enorm blij met mijn zilveren medaille bij de eerstejaars scholieren.”

Senna zette dit seizoen een mooie stap voorwaarts en daar is een goeie verklaring voor. “Sinds dit seizoen train ik bij Kristof Haverbeke. De atletengroep waarin ik terecht ben gekomen, is enorm gemotiveerd en ik word als het ware naar een hoger niveau gestuwd. Eigenlijk train ik voor het eerst echt ‘serieus’ en de trainingen worden ook heel goed opgevolgd. Bovendien leer ik heel veel van de oudere atleten en dat is een grote stimulans.” (GD)