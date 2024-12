Saskia Vens kijkt al uit naar marathon van Berlijn

In de jeugdcategorieën behoorde Saskia Vens bij de toppers in het veldlopen. De studies voor interieurarchitect, het stichten van een gezin met atleet Björn Clauw, bekroond met twee lieve kinderen, Gaëlle (9) en George (7), zetten de sportactiviteiten ‘on hold’. Oude liefde roest echter niet en als dertiger trok Saskia weer de atletiekspikes aan met als hoogtepunten een Belgische titel in 2023 op de 5.000 meter en een zilveren medaille op het BK Marathon in 2024 bij de masters 35+.

“Als kind ging ik veel wandelen met mijn ouders en zus. Na de lange wandelingen bleef ik door onze tuin rennen. Dat was het moment voor mijn papa Geert, die nog altijd uurrecordhouder bij de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare is, om met mij naar de atletiekclub te trekken. Ik heb altijd heel graag gelopen, maar als twintiger kregen andere zaken voorrang. Als prille dertiger en dankzij de steun van mijn echtgenoot nam ik de draad weer op: joggen, starten met competitie, meedoen voor de prijzen!” lacht Saskia.

Sportvrouw

“Mijn mooiste sportieve herinnering blijft alvast mijn verkiezing tot Sportvrouw van Roeselare in 2023, nadat ik Belgisch kampioen op de 5.000 meter was geworden! 2024 was ook een fantastisch mooi jaar! Op het Vlaams kampioenschap alle categorieën eindigde ik als 9de op de 5.000 meter in een nieuw PR van 17’20”15. Ik werd opnieuw Belgisch kampioen op de 5.000 meter in de categorie 35+ en pakte de bronzen plak op het BK Halve marathon in Gentbrugge. Maar mijn mooiste prestatie in 2024 blijft mijn prestatie in de Marathon van Eindhoven, geldend als BK. Op aanraden van trainer Willy stond ik vooraan aan de start om mijn tegenstanders goed in de gaten te kunnen houden. Niet te snel van start gaan, was mijn bedoeling. Vanaf het begin lag het tempo echter al hoger dan gepland. Gelukkig voelden mijn benen sterk aan. Toch had ik het idee dat ik mezelf moest inhouden om niet te hard van stapel te lopen. Bij het 20-kilometerpunt voelde ik me nog steeds goed. Rond kilometer 25 beende ik Anneleen Vande Rivière bij. Op dat moment wist ik dat er een goede kans was op een medaille, maar mijn focus bleef vooral gericht op mijn eindtijd. Aan kilometer 35 kreeg ik toch een tik van de man met de hamer. Ik voelde mijn energie weglekken, maar ik zette door om ten slotte in een prachtige eindtijd van 2u.44’05”’ te finishen! Ik behaalde hiermee zilver in de categorie vrouwen 35+, terwijl Amélie Saussez van ACLO zich tot Belgisch kampioen kroonde in 2u.42’51” en Anneleen Vande Rivière van AC Rieme brons pakte in 2u.48’34”. Een zilveren medaille en een nieuw persoonlijk record!”

Selectie

“Vanaf nu volgen enkele regionale veldlopen om toe te werken naar het Vlaams kampioenschap 2025 in Diest in februari en BK Masters in Poperinge begin maart met vervolgens als hoofddoel het EK halve marathon in Leuven in de maand april. Een tweede hoofddoel van het jaar wordt dan mijn deelname aan de marathon van Berlijn in september, want deze week viel mijn selectie/uitnodiging in de brievenbus!” besluit Saskia. (FD)