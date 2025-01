San Silvestercross Sint-Eloois-Winkel kent topeditie: “Killig weer houdt lopers niet tegen”

Met ruim 1.500 deelnemers werd de San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel zondag een groot succes. “Een topeditie”, aldus Bruno Bonte, voorzitter van het organiserende comité.

De San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel heeft inmiddels een rijke traditie achter de rug. Dit jaar organiseerde het comité al de 47ste editie van de stratenloop. Daarmee is de loopwedstrijd in Sint-Eloois-Winkel het oudste dergelijke loopevenement in onze provincie. De allerjongsten mochten zondagmiddag het gebeuren op gang trappen. Zij zetten onmiddellijk de trend met hun loopprestaties. Ook de G-sporters legden vol enthousiasme en inzet hun wedstrijd over 600 meter af. Het meeste deelnemers zijn er ieder jaar voor de kleine en grote cross. De kleine cross werd gewonnen door Abdo-Razak Hassan Guirreh. Hij won de wedstrijd met een gemiddelde van boven de 20 km/uur. Bij de dames was Michelle Debal de beste. De grote cross werd gewonnen door getalenteerd triatleet Ibe Baelde. Hij hield Emile Vervaeke net achter zich. Bij de dames was Ann-Sophie Duyck de beste.

Tevreden organisatoren

De organisatoren zijn erg tevreden over de opkomst. “Dit was een topeditie van de San Silvestercross. Het weer was killig, maar ideaal voor lopers. We merkten al aan de voorinschrijvingen dat de interesse groot is”, aldus Bruno Bonte, voorzitter van het organiserende comité. Hij kijkt reikhalzend uit naar de toekomst van de wedstrijd. Binnen het comité zijn er enkele nieuwe mensen waardoor de toekomst van het evenement verzekerd is. “Op naar de vijftig jaar!”

De San Silvestercross bracht dit jaar ook heel wat families op de been. Onder andere de jonge Gust De Deygere kwam aan de start van de jeugdwedstrijden. “Ook mijn neef en broer liepen mee. Lopen is gewoon leuk. Het koude weer hield ons niet tegen. We hebben allemaal een medaille gekregen”, aldus de jongeman, die aangesloten is bij FLAC Izegem.