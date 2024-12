Rotary-Kerstrun voor Kantel en Wasabi

Het is een jaarlijkse traditie van Rotary Brugge Orscamp in de eindejaarsperiode, de organisatie van de Kerstrun ten voordele van enkele goede doelen. Met de inkomsten worden maatschappelijk verantwoorde projecten gesteund.

Het eerste goede doel dat dit jaar gesteund wordt, is vzw Kantel. Dit is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg en biedt hulp wanneer een opvoedingsrelatie moeilijk loopt. Ze steunen ouders bij de opvoeding van hun kinderen en helpen kinderen die de opvoedingssituatie thuis als problematisch ervaren. Kantel begeleidt ook jongeren bij het zoeken van hun weg naar volwassenheid. Indien de hulp ambulant kan verlopen, spreken ze van contextbegeleiding. Hiervoor kunnen ouders, jongeren en hulpverleners rechtstreeks terecht bij De Kantel. Maar indien er een verblijf in De Kantel nodig is, dient er een aanvraag bij de toegangspoort te gebeuren. Deze hulpverlening is namelijk niet-rechtstreeks toegankelijk. Meestal gebeurt de verwijzing door een externe dienst zoals ondersteuningscentrum jeugdzorg, sociale dienst jeugdrechtbank, CLB of de CAW. Het tweede goede doel dat kan rekenen op de steun van Rotary Brugge Orscamp is de vzw Wasabi. Wasabi wil een antwoord bieden op de vraag naar rust door aan de basis te starten en een vangnet te creëren voor kinderen die uitvallen nog voor ze de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben. Aangezien ze vaak worstelen binnen het schoolsysteem wil Wasabi hen een time-out geven waar ze ruimte krijgen om te ‘zijn’. Ze zetten het kind centraal en zien hen elk als uniek. “In nauwe samenwerking met ouders, leerkrachten en professionals hanteren we een holistische aanpak waarbij kinderen hun veerkracht kunnen herontdekken om opnieuw schooluitdagingen aan te gaan.”

De Kerstrun van de Rotary Brugge Orscamp gaat door op vrijdag 12 december Inschrijven kan ook nog de dag zelf op het gemeenteplein van Oostkamp (het oude gemeentehuis) vanaf 18 uur ter plaatse. (GST)