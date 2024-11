Roel Damman kroont zich tot Belgisch veldloopkampioen op de 4.000 meter: “Niet al te vlug van start gegaan”

Op het voorbije Belgisch kampioenschap veldlopen in Hulshout was Roel Damman uit Stalhille bij de eerstejaarsscholieren goed voor goud. “De twee grote ronden liep ik helemaal solo naar de eindmeet. Ik dacht dat er mij zouden volgen, maar dat bleek niet zo te zijn.”

Op een redelijk droog en pittig parcours met enkele hellingen liep Roel Damman na 3.940 meter naar de Belgische titel in 12’25”. Hij had aan de finish 35 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger Barnabé Chiliade, een van zijn grootste concurrenten.

“Hij heeft vorig jaar vaak van mij gewonnen en werd ook Belgisch kampioen. Naast hem waren er nog veel goede lopers. Ik ben daarom niet al te vlug gestart”, vertelt de kampioen. “Er waren een kleine en twee grote ronden te lopen. Na die kleine toer zette ik een versnelling in. Ik dacht dat er mij zouden volgen, maar dat bleek niet zo te zijn.”

Tweede nationale titel

Voor Roel is het zijn tweede nationale titel in het veldlopen na het goud twee jaar geleden als eerstejaarscadet en vijf keer op het podium te hebben gestaan. “Hoe ouder, hoe moeilijker het wordt. Ik ben blij dat het gelukt is. Volgend jaar als tweedejaarsscholier hopelijk opnieuw.”

AV-Jabbeke is een onderdeel van Hermes Club Oostende waar vooral jongeren actief zijn. Roel is lid van HCO, maar sinds vorig jaar na het veldloopseizoen traint hij binnen het AllAthletesRunning team. “Thijs Vandermeersch en Evy Pieters bezorgen mij de nodige trainingsschema’s via een app. Meestal is dat vijf keer trainen, met onder andere een bosloop en op woensdag een pistetraining in Jabbeke.”

Volgende wedstrijden

Ondertussen kijkt de jonge atleet uit naar zijn volgende wedstrijden. “Indoor zit er niet in. Enkel het veld. Het vervolg van de CrossCup bijvoorbeeld om er zo hoog mogelijk te eindigen. Er is ook nog het Vlaams kampioenschap. Daar ga ik voor de titel en AV-Jabbeke organiseert op 5 januari 2025 het provinciaal kampioenschap. Ook daar sta ik zeker aan de start”, besluit Roel. Zijn clubgenoot Jerome Doom uit Jabbeke was op het BK bij de eerstejaarsminiemen over een afstand van 1.600 meter goed voor zilver.

(Alain Creytens)