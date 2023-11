Renovatie van Brugse Atletiekpiste is gestart

Tegen september 2024 moet de nieuwe atletiekpiste van Sport Vlaanderen in Assebroek klaar zijn. Omdat de piste hoofdzakelijk door lokale clubs gebruikt wordt, wacht het Brugs stadsbestuur niet op het masterplan voor die site. De renovatie van de atletiekpiste is begonnen.

Voor de site van Sport Vlaanderen in Assebroek werd een masterplan opgemaakt. De uitvoering ervan duurt vele jaren. Bijgevolg drong zich volgens de Brugse sportschepen Franky Demon een snellere aanpak van de atletiekpiste op : “Voor 83,86 procent van de tijd wordt die piste gebruikt door Brugse sportclubs. Ze zijn er vijf dagen per week actief.”

Topniveau

Bijgevolg zijn de werkzaamheden voor de totaalrenovatie van de atletiekpiste gestart. “Er wordt een MONDO-toplaag voorzien, die van topkwaliteit is, zodat de piste in aanmerking komt voor wedstrijden en kampioenschappen van het hoogste niveau. Alle kampnummers, waaronder het hoogspringen en het verspringen, worden van nieuwe infrastructuur voorzien, zodat alle onderdelen van de atletiek op topniveau kunnen worden beoefend”, stelt Franky Demon.

De renovatie is een cofinanciering van Stad Brugge en Sport Vlaanderen. “Ze kost 2,3 miljoen euro, waarvan Brugge 1,9 miljoen euro ophoest. De verdeelsleutel is gebaseerd op het gebruik: omdat in hoofdzaak de Brugse sportclubs die piste gebruiken, betaalt Brugge 83,86 procent van de kosten. Maar onze stedelijke sportdienst heeft binnen de investeringscampagne ‘Sportspurt’ een Vlaamse subsidie van 1,4 miljoen euro binnengerijfd”, aldus de sportschepen.

In afwachting van de ingebruikname van de nieuwe atletiekpiste trainen Olympic Brugge, Sodibrug en ABAV in Beernem en langs de Brugse Vesten. Op de terreinen van het KTA in Sint-Michiels lukt dit niet. Want daar is de atletiekpiste buiten gebruik en verzetten buurtbewoners zich tegen de renovatieplannen van deze topsportschool. Ze zijn naar de raad voor vergunningsbetwistingen gestapt…

Kandidatuur voor BK

Paul Meulebrouck van Olympic Brugge is verheugd om de renovatie van de atletiekpiste in Assebroek, ook al heeft het dossier vijf jaar aangesleept: “We hebben onze kandidatuur ingediend om op de heropening in september 2024 het Belgisch Kampioenschap atletiek voor junioren en beloften te organiseren….”