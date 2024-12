Recordeditie: 1.818 lopers op 36ste kerstcorrida

De 36ste editie van de kerstcorrida in Tielt was een absolute topeditie. Liefst 1.818 man liep donderdagavond door de Tieltse centrumstraten. Dat zijn liefst 400 deelnemers meer dan vorig jaar.

We kregen een mistige tweede kerst, maar in de omgeving van de Hallentoren en de Europahal was het donderdag over de koppen lopen. Nooit eerder trokken zoveel mensen de loopschoenen aan op tweede kerst in Tielt. En dat was ook te merken aan de ellenlange stroom lopers bij de start van de wedstrijd van tien kilometer om klokslag 19 uur.

Ondanks het grote aantal deelnemers liep alles vlot. “De voorinschrijvingen liepen eigenlijk al als een trein, terwijl we ook nog eens enorm veel daginschrijvingen hadden”, zegt Karel Cannaert van de organiserende club AV Molenland. Hij is een tevreden man. “Het zachte weer doet veel. We zijn daar altijd sterk afhankelijk van. Dat is tegelijk onze sterkte en onze zwakte. Vaak wordt pas op kerstavond beslist of men de kalkoen er al dan niet terug zal aflopen op tweede kerstdag.”

Bij de tien kilometer was de winst voor Tristan Gevaert. De tweede en derde plaats waren voor respectievelijk Jonas Versteele en Ward Oosterlinck. Alle resultaten, ook die van de jeugdlopen en de wedstrijden van 5 kilometer, zijn inmiddels terug te vinden via www.corridatielt.be.