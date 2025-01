“Podium in Waregem is mijn mooiste sportieve herinnering”: atlete Noor De Witte (13) leeft zich uit bij KAVR

Haar papa Davy heeft vroeger altijd gevoetbald en haar broer Wout speelt momenteel bij de elite jeugd van KV Kortrijk, maar Noor De Witte (13) verkoos de atletiekspikes boven de voetbalschoenen.

“Ik loop heel graag”, aldus Noor De Witte. “Mijn voorkeur gaat uit naar de middellange afstand zoals de 400 en 800 meter in het zomerseizoen. Ik werd dan West-Vlaams kampioen op de 300 meter en op de 4 x 80 meter met de cadetten meisjes estafetteploeg.”

Veldlopen

“Maar in de winter start ik met plezier in de veldlopen. In de openingswedstrijd van de CrossCup in Berlare werden wij met de KAVR-cadettenploeg bestaande uit Margaux Duprez, Olivia Verbiest en ikzelf negende. In Roeselare eindigde ik 20ste plek in een sterk bezet deelnemersveld. Op het BK in Hulshout werd ik 12de op 61 deelnemers in een mooie 11’20” over een afstand van 2.960 meter”, zegt Noor De Witte, die maatschappij en welzijn volgt in het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie.

Chiro

“Maar mijn mooiste sportieve herinnering is voorlopig mijn derde plaats in de Cross van Waregem. Er waren drie koploopsters die de wedstrijd bepaalden, maar Marie-Alix Bonassi (AZW) viel onverwacht uit. Toen zag ik mijn kans om eens het podium te halen. In de eindspurt wist ik mijn naaste concurrente Aude Degryse (Kortrijk Sport) achter mij te houden. Ik was ontzettend blij met mijn eerste podiumplaats van het winterseizoen”, glundert Noor, die regelmatig ook gaat ravotten bij de Chiro in Beveren. (FD)