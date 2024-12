PK veldlopen op terreinen rond Vrijetijdscentrum

Zondag 5 januari vindt op de terreinen rond het Vrijetijdscentrum het provinciaal kampioenschap veldlopen plaats. De plaatselijke Atletiekvereniging Jabbeke staat als onderafdeling van Hermes Club Oostende in voor de organisatie. “We hopen op de komst van circa vijfhonderd atleten.”

De tweede editie van de Drie Zwanencross in Jabbeke is meteen goed voor het provinciaal kampioenschap. “Het gaat om een rotatiesysteem. Voor de organisatie komt om de zoveel jaar elke atletiekclub in West-Vlaanderen aan bod”, weet bestuurslid Bram Damman van AV Jabbeke.

Generale repetitie

“Het is zondag onze beurt en dat is toch reeds tien jaar geleden. Vorig jaar hebben we overigens de Drie Zwanencross in het leven geroepen om een soort van ervaring, voorbereiding en een generale repetitie te hebben. Uiteraard komt er ook volgend jaar een derde editie.”

Kleine hindernissen

Het PK veldlopen heeft plaats op de terreinen van het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Op de site is er een vijver, met veel gras errond, wat heuveltjes en ook een klein bosje. Kleine hindernissen die op het einde misschien wat zullen doorwegen. Voor de supporters is het een overzichtelijk parcours met de mogelijkheid om de atleten aan te moedigen.

De toegang is gratis en de site is vrij te betreden.

De eerste wedstrijd start om 10.40 uur. De laatste cross is voorzien omstreeks 16.15 uur. “Er wordt gelopen in diverse leeftijdscategorieën, van de kangoeroes tot en met de masters. We hopen op een ruime opkomst en dat de weersomstandigheden goed zijn”, zegt Bram nog. “Voor ons wordt het alvast een familieaangelegenheid.”

Negen familieleden

Roel Damman, de oudste zoon van Bram en als eerstejaarsscholier huidig Belgisch kampioen veldlopen, verschijnt zondag aan de start. Net als zijn broers, zussen, neven en nichten. “In totaal zijn ze met negen die meedoen. Roel gaf destijds de aanzet om te lopen en de anderen zijn hem gevolgd.” (ACR)

Inschrijven voor het PK kan voor vijf euro via atletiek.nu. Info: www.avjabbeke.be/drie-zwanencross