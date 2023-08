Philip Milanov werd in zijn Brugge nationaal kampioen: “Veel vertrouwen voor het WK”

Zaterdag en zondag had op de atletiekpiste Julien Saelens van Sport Vlaanderen in Assebroek het Belgisch kampioenschap atletiek in alle categorieën plaats. Olympic Brugge zorgde voor een puike organisatie. Philip Milanov behaalde in zijn stad in het discuswerpen een 13de nationale titel op rij.

Bruggeling Philip Milanov startte in zijn discipline als favoriet aan het BK. Zijn beste worp was 64m14, waarmee hij zo’n tien meter beter deed dan zijn concurrenten. Voor aanvang van het discuswerpen had het wat geregend, wat zorgde voor een natte werpcirkel. “Die is ook relatief ruw, maar ik ben er vertrouwd mee en kon er dus al bij al wel goed mee om. Dat ik onder die omstandigheden toch een degelijke worp kon leveren, stemt mij wel tevreden. Dat ik in mijn geboortestad voor de dertiende keer de titel grijp, maakt het ook extra bijzonder”, aldus de 32-jarige Bruggeling, die twee verschillende schoenen droeg om het afzetten te vergemakkelijken. “Het ontbrak mij wel aan frisheid door de voorbije zware trainingen, maar het feit dat mijn prestaties steeds op hetzelfde niveau blijven, geeft me toch veel vertrouwen voor het WK in Boedapest.”

Olympische Spelen

Ondanks dat Milanov het vereiste minimum van 67 meter voor het WK nog niet haalde, is zijn ranking momenteel goed genoeg om vanaf 19 augustus toch deel te nemen. Op het WK zal hij proberen de kwalificatieronde te overleven en dan moet hij vooral in de eerste drie worpen een goede afstand neerzetten. “Dat is mij dit seizoen toch al bijna elke wedstrijd gelukt. Mijn gevoel tijdens de training en bij wedstrijden is veel beter dan de voorbije jaren. Hoe het komt dat het nu vlotter gaat kan ik moeilijk verklaren. Ik voerde enkele technische aanpassingen door. De voorbije winter heb ik veel op ritme en versnelling in de ring gewerkt. Dat lijkt nu toch zijn vruchten af te werpen.”

Milanov’s nationale record staat al zeven jaar op 67m26. Hij is naar eigen zeggen nog niet klaar en werkt nu verder aan zijn olympische ranking, met het oog op Parijs volgend jaar. Komend weekend neemt hij daarom deel aan de Challenger Meeting in Huizingen.

Persoonlijk record

Maité Beernaert (Houtland AC) behaalde in Brugge zilver in het verspringen met 6m04. Clubgenote Yorunn Ligneel sprong 1m74 hoog, goed voor brons. Auréle Vandeputte, eveneens HAC, strandde op de vierde plaats op de 800 meter. In diezelfde finale eindigde Ruben Cornelus (Olympic Brugge) knap vijfde met een nieuw persoonlijk record van maar liefst 1’49”17. (ACR)