Oudste scheidsrechter van het land Noël (90) zoekt collega’s: “Moeilijk om officials te vinden”

De Vlaamse Sportfederatie gaat op zoek naar de strafste persoonlijkheid onder de meer dan 10.000 scheidsrechters en juryleden in Vlaanderen. De verkiezing moet ook helpen om nieuwe scheidsrechters aan te trekken, want het aantal daalt. Noël Opsomer uit Kortrijk is met zijn 90 jaar de oudste.

“1,4 miljoen Vlamingen trekken eind augustus het nieuwe sportseizoen op gang en daar horen duizenden wedstrijden bij”, zegt Sara Pannecoucke van de Vlaamse Sportfederatie. “Om die in goede banen te leiden, kunnen de 41 sportfederaties een beroep doen op meer dan 10.000 vrijwilligers die zich wekelijks inzetten als scheidsrechter, seingever, umpire of jurylid. Om hun tomeloze inzet extra in de verf te zetten, roepen we de 18.500 sportclubs en hun leden op om via een grootse verkiezingscampagne mee op zoek te gaan naar de strafste persoonlijkheid onder alle officials.”

Jurylid sinds 1958

Scheidsrechters zijn in Vlaanderen gemiddeld 48 jaar oud. De jongsten zijn 15 jaar, Noël Opsomer uit Kortrijk is met zijn 90 jaar de oudste. “Toen ik zelf nog atletiek beoefende, had ik bewondering voor de vrijwilligers die hun zondag opofferden voor ons”, vertelt Noël. “Daarom ben ik in 1958 zelf ook jurylid geworden. De tijdopnames gebeurden toen nog manueel. Ik heb er ook meer dan 40 jaar voor gezorgd dat er bij de atletiekwedstrijden in West-Vlaanderen voldoende juryleden waren. We hadden toen een poule van zo’n 200 vrijwilligers. Op vandaag is het veel moeilijker om officials te vinden.”

Dat is voor Sportfederatie Vlaanderen ook een bijkomende reden om deze verkiezing te organiseren. “We hopen op die manier ook een honderdtal nieuwe officials per provincie aan te trekken”, vervolgt Sara Pannecoucke. “In West-Vlaanderen is het tekort aan scheidsrechters nog nijpender dan in andere provincies.”

Supergenomineerden

Tot 15 september kan iedereen zijn of haar favoriete official nomineren, niet alleen de sporters zelf, maar ook ouders of familieleden kunnen meedoen. Elke sportfederatie krijgt zo zijn eigen Official Personality die doorstoot naar de grote finale. Vanaf 16 september kan iedereen twee weken lang zijn stem uitbrengen op de supergenomineerden. De allereerste persoonlijkheid onder de Vlaamse scheidsrechters wordt bekendgemaakt op zaterdag 7 oktober, bij de start van de Week van de Official.