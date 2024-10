Ook lange cross bij de mannen is te kort, Ruben Querinjean komt als winnaar uit de bus op CrossCup Roeselare

Ruben Querinjean heeft zondag de lange cross gewonnen bij de CrossCup in Roeselare. De wedstrijd was ruim een kilometer te kort, nadat eerder al de wedstrijd bij de vrouwen verkeerdelijk twee kilometer werd ingekort door de jury.

In tegenstelling tot de vrouwen liepen de mannen wel de geplande vijf rondes, maar het parcours was gewoon slecht opgemeten. Atleten gaven na de wedstrijd collectief aan dat ze op hun GPS-horloges rond de 6 kilometer uitkwamen, terwijl de omloop in principe 7,6 kilometer had moeten zijn.

Querinjean, die over de Belgische nationaliteit beschikt maar internationaal voor Luxemburg uitkomt, toonde zich in de laatste hectometers de sterkste. Hij wordt ook de nieuwe leider in het CrossCup-klassement. De van Eritreeër tot Belg genaturaliseerde Daniel Fagi was een verrassende tweede in Roeselare. Hij verwierf pas in mei de Belgische nationaliteit na vijf jaar in het Brusselse. De Brit James Kingston was derde, gevolgd door derde Belg Guillaume Grimard.

Voor Luxemburg

Als geboren en getogen Ardennees beschikt Querinjean wel degelijk over de Belgische nationaliteit, maar internationaal komt hij voor Luxemburg uit. In die kleuren wil hij dus het EK veldlopen in Antalya lopen op 8 december. “Het is niet helemaal duidelijk of dit volstaat om mij te plaatsen voor het EK. Dat ga ik morgen even dubbelchecken met de Luxemburgse federatie”, legt hij uit. “Het zou kunnen dat ik ook nog het BK in Hulshout moet lopen, maar dat was ik hoe dan ook al van plan.”

In 2021 stuntte Querinjean in Dublin door als negentienjarige brons te winnen op het EK veldlopen U23, maar dit jaar loopt hij bij de grote jongens. “Het niveauverschil tussen de beloften en de senioren is enorm, dus ik weet echt niet wat ik mag verwachten. Ik heb wel vertrouwen in mijn vormpeil, maar heb geen idee op welke plaats mij dat kan brengen.”

Niet makkelijk

Makkelijk ging het zondag niet voor Querinjean. “Ik moest telkens een gaatje laten en tegen mezelf zeggen dat ik in staat was om mijn wagonnetje aan te haken. Aan de ene kant ben ik verrast dat ik zo diep moest gaan om de kopgroep te kunnen bijhouden, maar aan de andere kant ben ik ook blij verrast dat ik hier uiteindelijk als eerste over de finish kom.”

De volgende manche van de CrossCup staat op 17 november op het programma met het BK veldlopen in Hulshout. Die wedstrijd geldt als selectiecross voor het EK drie weken later in het Turkse Antalya. De eerste vier van Hulshout mogen richting Turkije.