Olivia Verbiest is provinciaal kampioen veldlopen

Olivia Verbiest (13) won zondag 5 januari overtuigend het West-Vlaams provinciaal kampioenschap veldlopen in Jabbeke bij de cadetten. De atlete verhuisde anderhalf jaar geleden van Pittem naar Gent, maar moest alsnog deelnemen in Jabbeke.

“Aangezien ik nog aangesloten ben bij atletiekclub AV Roeselare moest ik deelnemen aan het provinciaal kampioenschap West-Vlaanderen”, zegt Olivia Verbiest. “Daar ben ik eigenlijk wel blij om, want bij de cadetten meisjes kent West-Vlaanderen een heel sterke lichting. Ik moest ook samenlopen met de tweedejaarscadetten. Ik wist dus dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, zeker met Fien Van Hollebeke als rechtstreekse concurrent voor de eindzege in mijn jaar. De weergoden waren me goedgezind. Het regende constant, waardoor het een zware en modderige wedstrijd werd. Dat is in mijn voordeel. Het was bovendien ook een prachtig parcours. Heuvels, stukken gras, enkele hindernissen en de vele bochtjes in een stuk bos zorgden voor de nodige variatie. Eindelijk nog eens een echte regencross, dat was al een tijdje geleden.”

Meteen in de aanval

Al van bij de start maakte Olivia een sterke indruk en liep ze na enkele honderden meters autoritair aan de leiding. “Veldlopen is voor een groot stuk tactiek. Je moet constant anticiperen op wat andere atleten doen. Ik had de indruk dat er rustig gestart werd en besloot niet af te wachten en meteen in de aanval te gaan. Dat is een groot risico, maar ik merkte al snel op dat de aanpak leek te werken. Ik had al meteen enkele seconden voorsprong en die bouwde ik stelselmatig op. Op een bepaald moment is het dan een kwestie van volhouden. Als je op kop loopt, is het soms moeilijk om in te schatten hoeveel voorsprong je hebt. Daarom versnelde ik in het tweede rondje nog eens extra, omdat ik weet dat mijn tegenstrevers in het laatste kwart nog serieus kunnen versnellen. Hierdoor eindigde ik als eerste met een ruime voorsprong. Zulke wedstrijden ga ik me ook altijd herinneren. De ontlading na de wedstrijd en de podiumceremonie zijn zaken waarvoor je als atleet telkens weer de motivatie krijgt om er verder voor te gaan. En ik kon het podium delen met mijn teamgenoot en vriendin Noor De Witte. Dat zorgde voor een onvergetelijke dag”, besluit een gelukkige Olivia.