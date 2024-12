Nieuwe reeks ‘Start to Run’ van start

Wie de kerst- en eindejaarskilo’s wil verwerken, kan zich nu inschrijven voor een nieuwe lessenreeks van ‘Start to Run’. Coach van dienst is Jonathan Hostyn van loopclub Stay Running. De bedoeling is om deelnemers in tien weken tijd klaar te stomen voor de Lenteloop van 15 maart. De lessen vinden telkens plaats op dinsdag en donderdag om 19.30 uur op de atletiekpiste van Ter Beke. “Er is ook een optionele derde training, afhankelijk van de ‘Start to Run’-deelnemers”, zegt Jonathan. “We willen de mensen de gewoonte aanleren om ook na de Lenteloop te blijven lopen. Eigenlijk is de start van de reeks ideaal om de goeie voornemens meteen om te zetten in de praktijk. In de trainingen wisselen wandelen en lopen elkaar af, en bouwen we stelselmatig op.” Deelnemen kost 30 euro. De club Stay Running bestaat nog maar één jaar, Jonathan zelf is gediplomeerd triatlontrainer en actief in het onderwijs. Inschrijven kan via www.i-active.be/login. Alle info: www.oudenburg.be/lessenreeksen. (TVA/foto DD)