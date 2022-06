Nathalie D’hondt (AVMO): goud op 400m en zilver op 800m ondanks blessureleed: “Papa zou zó trots geweest zijn”

In Brugge werd het Belgisch kampioenschap voor masters georganiseerd. Met maar liefst 16 medailles werd het voor AV Molenland een editie om niet snel te vergeten. Er waren heel wat uitblinkers, maar Nathalie D’hondt (48) had met zilver op de 800 meter en goud op de 400 meter een groot aandeel in het succes.

Nathalie D’hondt doet al zowat haar hele leven aan atletiek. In de jeugdreeksen en bij de seniors behaalde de Meulebeekse schitterende resultaten, maar het is vooral als master dat ze aan de lopende band nationale titels behaalde. De laatste jaren wordt ze echter wel enorm afgeremd door blessures en daardoor stond ze onvoldoende voorbereid aan de start van dit BK.

Veel blessures

“Die blessures zijn de rode draad door mijn carrière de laatste jaren”, zegt ze. “Het is altijd opbouwen, gedwongen stoppen en opnieuw opbouwen. Ik word er ook niet jonger op en daardoor wordt het ook steeds moeilijker om weer op niveau te komen. Op zich ben ik heel tevreden met mijn gouden en mijn zilveren medaille, maar toch was het even slikken toen ik mijn tijden zag.”

Ik overwoog te stoppen met competitie, maar gelukkig heb ik snel de knop kunnen omdraaien

Op zaterdag liep Nathalie de 800 meter en daarin werd ze bij de W45 tweede in een tijd van 2.41.68. “Het was voor het eerst dat ik zilver pakte in plaats van goud en dat deed toch wel iets. Ik wist vooraf dat ik onvoldoende getraind was om goeie chrono’s te lopen, maar dat het zo erg ging zijn, had ik niet verwacht. Dat was enorm confronterend en mijn eerste gedachte was om te stoppen met competitie. Gelukkig heb ik snel de knop kunnen omdraaien. Ik besef heel goed dat ik mijn tijden van drie jaar geleden niet meer ga benaderen, maar ik hoop gewoon dit jaar nog een paar seconden sneller te lopen. Ergens is dat leren aanvaarden dat je ouder wordt”, gaat ze verder.

Op zondag, Vaderdag, stond de 400 meter op het programma. “Die wedstrijd ging ik aanvankelijk niet lopen, maar ik wilde echt die overwinning pakken om mijn papa te eren, die een paar jaar geleden overleed. De tijd van 1.09.84 deed er niet toe … maar hij zou enorm trots geweest zijn.”

Zoon Mattis

“Mijn ouders hadden vroeger een slagerij en het was voor hen niet evident om op zondag naar mijn wedstrijden te komen kijken. Toch kwam papa snel eens naar mij kijken als de wedstrijd niet te ver was. Hij wou dat voor geen geld missen. Daarom vind ik het nu ook bijzonder jammer dat hij mijn zoon Mattis niet meer kan zien lopen. Hij zou daar zoveel plezier aan beleven.”

De overige medaillewinnaars waren Gunther Vanhoutte (M45) goud op de 800m (2.06.10) en de 400m (55.83), Gilbert Devoldere (M65) goud op de 2000m steeple (9.27.48), brons op de 1500m (5.47.77) en brons op de 200m (33.72), Luc Maes (M70) zilver op de 5000m (25.18.81), Katrijn Van Hulle (W40) brons op de 5000m (18.40.37), Charlotte Haspeslagh (W60) goud op de 400m (1.14.88), goud op de 200m (32.90) en zilver in het kogelstoten (7m33) en Christa Geerolf (W60) goud in het speerwerpen (14m45), zilver op de 200m (40.16), zilver op de 400m (1.29.85) en zilver op de 800m (3.19.68). (GD)