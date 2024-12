Movement biedt in 2025 acht loopwedstrijden aan

Het Movement Running Criterium bestaat ook volgend jaar uit acht loopwedstrijden, waarvan twee nieuwe. Movement is destijds in Oostende opgericht door Levy Meyer en Nick Vanhaecke. Samen met veel vrijwilligers zetten zij in op naschoolse sport, zwemlessen voor jong en oud, het organiseren van sportkampen en multimovelessen. “We zoeken waar er in Oostende nood aan is en proberen daarop in te spelen”, zegt Nick.

Voor het vierde jaar is dat ook het Movement Running Criterium. “In het verleden was er het Oostends Loopcriterium. Omwille van corona is dat gestopt. Nadien kwam er niet echt een initiatief om dat opnieuw op te starten. Wij van Movement hebben toen de handschoen opgenomen om een nieuw loopcriterium te organiseren.” De wedstrijden starten vanaf 2 maart 2025 met de Kust Trail en eindigen op 3 oktober 2025 met de OLGOrun. Tussenin zijn er de Lenteloop Oudenburg (15 maart), Sportievakloop Snaaskerke (26 april), Sint-Andreasloop (23 mei), AZ Oostendeloop (6 juni), Hermesloop (30 augustus) en de Keignaert-sportievakloop op 7 september.

Snaaskerke

“De OLVO Mariakerkeloop is weggevallen omdat we de voorbije drie jaar ondervonden dat het parcours bij de deelnemers niet echt aansloeg. We hebben die vervangen door Keignaert in Zandvoorde. Een oudere wedstrijd die we een nieuw leven willen inblazen. Tevens is de organisatie in Snaaskerke nieuw. Die komt in de plaats van de Movement Run die we vorig jaar zelf georganiseerd hadden, in het geboortebos. We blijven elk jaar op zoek naar nieuwe omlopen. Met Snaaskerke is er nu een tweede link buiten Oostende”, klinkt Nick.

Inschrijven

Er kan nu reeds worden ingeschreven voor de wedstrijden. Kinderen jonger dan veertien jaar betalen vijf euro per loop, met uitzondering van de Lenteloop. “De teamcompetitie verdwijnt en early birds profiteren van de voordeligste tarieven. Bij de aankoop van een combiticket voor alle wedstrijden krijg je eentje gratis cadeau. Iedereen is welkom: van een beginnende tot een ervaren of een sneller loper.” (ACR)

Meer info: www.movementvzw.com.