Marie Amandels met record naar Vlaams kampioenschap: “Ik voel dat ik nog beter kan”

Marie Amandels uit Spiere-Helkijn verbeterde het provinciaal record polsstokspringen bij de cadetten op het provinciaal kampioenschap. Ze verbeterde haar persoonlijk (outdoor) record met 1 centimeter in de Gentse Topsporthal. Dit weekend staat het Vlaams kampioenschap gepland.

De doelstelling vooraf was 3,30 meter. Het werd 3,41 meter op haar eerste wedstrijd van het winterseizoen. “Ik wist dat het erin zat”, vertelt de 14-jarige studente natuurwetenschappen. “De wedstrijd was al om 9 uur ’s morgens. Om 7.45 uur was ik al in de zaal. Ik was dan ook goed gefocust. Bij mijn tweede pogingen ging ik over 2,70 en 2,90 meter. Bij 3,22 meter had ik dan weer drie sprongen nodig. Er blokkeerde iets in mijn hoofd. (lacht) Bij 3,34 meter was ik er meteen over. Mijn recordsprong over 3,41 meter was bij de tweede poging raak. Daarna lag de lat op 3,46 meter. Daar zaten goeie pogingen in, maar het was net iets te hoog gegrepen.”

Christophe Labeeuw

Zondag staat het Kampioenschap van Vlaanderen op het programma. “Op dit KVV ga ik mezelf niet te veel druk opleggen”, gaat de atlete van Atletiek Zuid West (AZW) verder. “Dit is het eerste échte kampioenschap voor mij. Het belangrijkste is goed springen en met een goed gevoel het strijdtoneel te verlaten. Mijn grootste concurrente zal waarschijnlijk Lara Heyninck (RAM) zijn. Zij ging vorige zomer over 3,40 meter. Van stress zal niet veel sprake zijn. Daar kan ik goed mee omgaan. Ik voel dat ik nog beter kan dan de 3,41 meter van vorig weekend. Mijn techniek is goed, maar nog niet top. Er zijn heel wat zaken die nog beter kunnen. Met mijn coach Christophe Labeeuw werk ik daaraan. Ook tijdens mijn wedstrijd stuurde hij mij bij. Voor mij is dat een belangrijke schakel.”

3,60 meter

“Voor mij is de wintercampagne altijd minder goed. Er wordt slechts één polsstoktraining ingelast, terwijl dat er tijdens de zomer twee zijn. Ik zie dit als een goede voorbereiding op de zomer. Dan zou ik graag over 3,60 meter gaan. Ik combineer mijn sport nog altijd makkelijk met mijn studies”, besluit Marie Amandels.