Lieke Lietaert pakt provinciale titel op 1.500 meter: “Voetjes op de grond houden”

Vorig weekend vond in Roeselare en Kortrijk het provinciaal kampioenschap atletiek plaats. Bij de cadetten was Lieke Lietaert (14) uit Poelkapelle de beste op de 1500 meter. Een prestatie die niet onopgemerkt bleef.

Naast atletiek is Lieke nog lid van de Ieperse zwemclub ISWIM. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk, want zo goed als iedereen in het gezin Lietaert is gebeten door de sportmicrobe.

“In de loopwedstrijden op de lagere school presteerde ik meestal heel goed”, vertelt Lieke. “Doordat mijn papa en zus aangesloten waren bij FLAC Ieper was het maar een kleine stap om ook lid te worden van deze atletiekclub. Zo is het allemaal begonnen. Ook zwemmen vind ik leuk, maar ik denk toch dat mijn atletiekresultaten beter zijn dan mijn zwemprestaties.”

“Het is nog wat zoeken naar haar favoriete afstand, maar het is toch al duidelijk dat Lieke geen sprintster is”, vult papa Alexander aan. “We willen vooral dat onze dochter volop geniet van de trainingen en de wedstrijden waar ze aan deelneemt. We proberen haar zeker geen druk op te leggen, want jonge sporters raken vaak te snel opgebrand. De jaren waarin ze moet presteren, komen er nog aan. Haar trainer Armand Parmentier deelt ook onze mening. Voetjes op de grond houden is voorlopig de boodschap.”

Crossen

Lieke blijft bescheiden en denkt nog niet te veel aan later. Stiekem droomt ze toch om ooit te mogen deelnemen aan een Europees kampioenschap en wie weet… een wereldkampioenschap. “We zijn blij dat Lieke zich amuseert, maar we merken toch dat ze competitie nodig heeft. Enkel trainen is niet voldoende voor haar. In de wintermaanden neemt ze af en toe deel aan een cross en dat lijkt haar ook erg te bevallen. We zien wel wat de toekomst brengt”, besluit de sportieve papa van Lieke. (PDC)