Lenteloop Oudenburg opent 29ste editie Criterium van het Houtland

De organisatoren van de loopwedstrijden, die dit jaar onder de gemeenschappelijke noemer van het Criterium van het Houtland georganiseerd worden, kwamen samen om de laatste details te bespreken. Er zijn dit jaar 10 wedstrijden die meetellen voor het criterium.

Oudenburg mag op 12 maart de spits afbijten met haar 16de Lenteloop. De laatste loopwedstrijd is de 31ste Dwars door Keiem op 27 augustus. Tussenin is er de 17de Kasseiloop in Eernegem (19 maart), de 22ste Torhoutse Bosloop in Wijnendaele (2 april), de 24ste Presto-Loop in Ichtegem (18 april), de 28ste Permekeloop in Jabbeke (25 mei), de 31ste Grote Stratenloop van Zwevezele (3 juni), de 25ste Saladekermisloop van Egem (25 juni), de 39ste Sint-Maartensloop in Koekelare (2 juli) en de 41ste editie van Dwars door Bekegem op de nationale feestdag.

Bodywarmer

Wilfried Vierstraete (69) van de Torhoutse Road Runners heeft aan alle edities meegedaan en is het enige overblijvende stichtend lid. “Ik ben nu al negen jaar voorzitter van het criterium van het Houtland”, vertelt Wilfried. “We zijn blij dat we weer kunnen organiseren.”

“Deelnemers die aan 7 van de 10 loopwedstrijden deelnemen, hebben recht op een bodywarmer. De prijsuitreiking is op 10 september in het CC De Ster In Ichtegem.” (RI)

Info: www.runningcentercriterium.be