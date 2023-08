Koen Naert verschijnt in november voor tweede keer aan de start van de New York Marathon

Koen Naert staat op 5 november aan de start van de New York marathon. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt en heeft ook Naert zelf meegedeeld op zijn sociale media.

In 2017 nam Naert al een keer deel in New York. Hij maakte toen indruk door diep in de wedstrijd, meer bepaald op First Avenue, nog aan de leiding te gaan lopen. De West-Vlaming finishte toen uiteindelijk als achtste. De New York Marathon is een van de zes Majors, maar geldt ook bij recreatieve lopers en toeschouwers als een van de grootste sportevenementen ter wereld.

“Zes jaar na mijn laatste deelname ben ik heel opgewonden om terug te zijn in New York”, schrijft Naert op Instagram. “Voor mij was 2017 traumatisch en uitputtend, want voor de eerste en enige keer heb ik moeten wandelen tijdens een wedstrijd. Ik herinner me nog hoe ik wandelend Central Park binnenkwam, maar er toch nog in slaagde om achtste te worden. Vraag me niet hoe ik dat gedaan heb, maar het plan is alleszins om dit jaar niet te wandelen.”

Over zijn olympische kwalificatie moet Naert zich in New York geen zorgen meer maken. Hij is al zeker van Parijs 2024 sinds hij eerder dit jaar in Rotterdam een persoonlijk record liep van 2u06:56.