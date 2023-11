Koen Naert stunt met vijfde plaats in marathon van New York

Koen Naert is zondag verrassend als vijfde geëindigd in de New York Marathon, een van de meest prestigieuze loopevents ter wereld. Hij klokte 2u10:25. De Ethiopiër Tamirat Tola won in een parcoursrecord van 2u04:58.

In 2017 liep Naert al eens in New York. Zijn achtste plaats gold toen al als een stunt, maar nu doet hij dus nog drie plaatsen beter. Hij deelde zijn wedstrijd goed in en passeerde halverwege als tiende om daarna nog goed op te schuiven. New York wordt beschouwd als een strijdmarathon, waar het niet om de tijden draait. Het parcours ligt bezaaid met hellingen en er zijn geen hazen voorzien. Naert bleef dan ook ver boven zijn persoonlijk record van 2u06:56.

Winnaar Tola

Tegen Tola viel zondag niets te beginnen. Hij liep ver weg van de concurrentie. De Keniaan Albert Korir was tweede in 2u06:57, de Ethiopiër Shura Kitata derde in 2u07:11.