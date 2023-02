Koen Naert start in marathon van Rotterdam: “Na vier jaar keer ik terug naar De Mooiste”

Koen Naert uit Oostkamp neemt op zondag 16 april deel aan de marathon van Rotterdam. De 33-jarige atleet maakte dit bekend op sociale media. “Na vier jaar keer ik terug naar De Mooiste.” Zo wordt de wedstrijd in de havenstad ook wel genoemd. “Ik heb mooie herinneringen op de Coolsingel, maar het is tijd om er in 2023 nieuwe te maken.”

Vier jaar na zijn deelname keert de Europees kampioen marathon van 2018 terug op de marathon van Rotterdam. Hij behaalde de zevende plaats in de editie van 2019 in 2u07:39, verbeterde toen zijn persoonlijk record en won zijn ticket voor de Tokyo Games, waar hij tiende werd. De 42ste NN Marathon Rotterdam brengt overigens een gevarieerd deelnemersveld aan toppers aan de start. Bovendien strijden tal van atleten er voor de Nederlandse nationale titel.

De komst van ‘Abdi & Abdi’ was reeds eerder gemeld. De Belg Bashir Abdi en zijn boezemvriend Abdi Nageeye wonnen de NN Marathon Rotterdam respectievelijk met een Europees record (2.03.36, de snelste tijd ooit in ons land gelopen) en Nederlands record (2.04.56) in 2021 en 2022. Het rechtstreekse duel van de twee gelauwerde toppers, beiden 33 jaar, wordt alvast een veelbelovende race-in-een-race. Gentenaar Bashir Abdi heeft alvast de ambitie om er zijn Europees record dat in 2021 in de havenstad werd gevestigd te verbeteren. (ACR)