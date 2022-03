Koen Naert snelt op reserve naar nationale titel in Gentbrugge

Koen Naert uit Roeselare heeft zondag in Gentbrugge het BK halve marathon gewonnen. Zijn chrono was met 1u03:41 eerder bescheiden, maar de regerende Europese marathonkampioen had dan ook aangegeven er een trainingstochtje van te maken.

“Op mijn schema stond een tempoloop van tien kilometer”, zei Naert na afloop. “Ik heb gisteren pas beslist om hier van start te gaan. Soms heb je dat eens nodig, want op training ga je makkelijker vertragen. Het is wel eens leuk, zo zonder stress of wedstrijdplan. De eerste tien kilometer heb ik dus stevig doorgelopen, om daarna binnen te lopen aan een rustiger tempo. Dat ik op die manier deze tijd loop, toont dat ik met een hele goeie basis zit. Zo’n tijd had ik eigenlijk nog niet verwacht, want na mijn marathon in Valencia in december heb ik wat kleine kwaaltjes gehad.”

Mammoth Lakes

Een voorjaarsmarathon staat er bij Naert niet op de planning in 2022. Hij wil zich tonen op de kortere afstand. “Ik wil mijn persoonlijk record op de halve marathon verbeteren tijdens een wedstrijd die mijn sponsor Asics organiseert”, klinkt het.

“Als ik nu een goede trainingsperiode kan afwerken, is er veel mogelijk. Op 1 april vertrek ik nog naar Portugal voor een trainingsstage. Je loopt niet zomaar 61 minuten, dus alles zal moeten meezitten.”

In aanloop naar het EK in München in augustus, waar Naert zijn Europese marathontitel verdedigt, trekt hij nog op stage naar het Amerikaanse Mammoth Lakes.

Internationale toppers

Oorspronkelijk zou ook Bashir Abdi van start gaan in zijn eigen Gentbrugge, maar hij liep trainingsachterstand op en gaf forfait. Naert bleef ruim twee minuten boven zijn persoonlijk record, dat sinds vorig jaar op 1u01:38 staat. Steven Casteele was tweede in 1u04:00. Adam Thadée, die oorspronkelijk niet in de uitslag stond na een probleem met de registratie, was derde in 1u04:53.

De wedstrijd stond ook open voor internationale toppers en die zakten massaal af naar Gentbrugge. De winst ging naar de Oegandees Victor Kiplangat in 1u00:11. Daarna volgden met Evans Mayaka (1u01:02) en Josphat Kipchirchir (1u01:10) twee Kenianen.