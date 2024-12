Klaar voor 14de Pekkerscorrida in feeëriek verlichte straten

Ivac en stad Izegem organiseren op zondag 15 december samen de 14de Pekkerscorrida. Het parcours loopt doorheen feeëriek verlichte centrumstraten met animatie met start- en eindpunt op de Korenmarkt. Vorig jaar vond de Pekkerscorrida opnieuw voor de eerste keer plaats sinds 2018.

Om 16.30 uur is er de kinderloop van 600 meter voor iedereen tot 12 jaar. Tot halfweg wordt het tempo bepaald door de Ivac-voorlopers. Daarna worden de laatste lopertjes begeleid tot aan de aankomst door diezelfde atleten. De kinderloop start op de hoek van de Nieuwstraat en de Hallestraat en loopt door de Hallestraat, Marktstraat, Roeselaarsestraat en Nieuwstraat. Om 17 uur start dan de Corrida die 5,25 km (3 rondes van 1,75 km) is en zich in de omgeving van de Kerstmarkt en de Korenmarkt bevindt. De Pekkerscorrida start eveneens op de hoek van de Hallestraat en de Nieuwstraat.

“We voorzien net zoals vorig jaar elektronische tijdsopname. Vorig jaar waren er 144 deelnemers en toen was er een grote Kerstcorrida in Deerlijk. Dit keer valt onze corrida niet samen. Daarom rekenen we op 200 deelnemers”, aldus Koen Vandommele van Ivac.

Iedereen prijs

“Er wordt een herinnering van stad Izegem voorzien voor de winnaars van de kinderloop en voor de winnaars van de corrida. Maar iedereen wordt beloond. Er wordt een naturaprijs voorzien voor elke deelnemer. Er worden ook kleedkamers en een bewaarplaats voor de sporttassen ingericht in zaal Meilief.”

Inschrijven kan ter plaatse in zaal Meilief in de Melkmarktstraat in Izegem vanaf 15.30 uur. De start en aankomst zijn op de Korenmarkt ter hoogte van de Nieuwstraat. Het deelnametarief voor de Kinderloop bedraagt 2 euro, voor de corrida 10 euro. Bij voorafinschrijving bedraagt de deelnameprijs slechts 8 euro. Voor info en vooraf inschrijven kan je terecht bij het secretariaat van IVAC vzw in de Voetbalstraat 8 in Izegem of op 051 31 44 15 of via e-mail naar koen.vandommele@scarlet.be. Storten kan op BE26 7755 7831 4829. Website: www.ivac-izegem.be. (RV)