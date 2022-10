KAV Roeselare zag zijn ledenaantal bijna verdubbelen door het Alexander Doom-effect

De Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare ontstond in 1944 maar bestaat in zijn huidige vorm sinds 1997. Naast hun uitvalsbasis in het Sportstadion in Roeselare hebben ze ook nog twee bijkomende locaties in Hooglede-Gits en Staden. In totaal hebben ze nu net geen 450 leden.

“Corona zorgde ervoor dat onze werking steeds moeilijker werd”, opent ondervoorzitter Geert Dekaezemaeker. “Zo moest er op bepaalde momenten nog in groepjes van twintig getraind worden. Dat had natuurlijk zijn sportieve voordelen, nadeel was wel dat de lopers wegbleven van de trainingen en wedstrijden die er bijna niet waren. Gelukkig verdween het vies beestje bijna volledig na enige tijd en dat zorgde voor een terugkeer van onze trouwe leden tot nu het aantal dat we voor Corona hadden. Ook de Roeselaarse jeugd komt terug massaal naar de atletiekpiste. Alhoewel de jongste categorieën geen wedstrijden meer mogen afwerken zijn ze toch massaal present. Wellicht heeft veel te maken met de prestatie van onze ‘Belgian Tornado’ Alexander Doom die schitterde op Internationaal vlak. Zelf durf ik zelfs spreken van een Alexander Doom-effect.”

“Vroeger keek iedereen op naar de prestaties van Veerle Dejaeghere die ook drie keer op de Olympische spelen stond, nu zijn de gouden medailles op dat vlak natuurlijk nog straffer. Maar KAV Roeselare beschikt ook nog over een sterke damesploeg die voor de tweede maal op rij het Clubkampioenschap op het Belgisch kampioenschap veldlopen won. Eerder kon deze dames al proeven van het Europees kampioenschap in clubteams in Portugal maar daar gooide corona roet in ons eten want van de vijf ingeschrevenen konden er maar twee effectief starten. Volgend jaar krijgen ze een herkansing in Spanje. Verder is Hanna Vandenbussche ook nog steeds onze vaandeldraagster in het Belgisch veldlopen, maar bij de jeugd hebben we ook nog sterke lichtingen bij de pupillen en miniemen meisjes die een finaleplaats behaalden in de Beker van Vlaanderen. Ook de jongens, die zes jaar geleden nog vierde waren in de finale van die Beker, zijn de sleutel voor onze toekomst. Iedereen vernoemen is moeilijk maar Iben Degryse, Jerome Kindt, Victor Priem en Julie Voet zijn toch enkele beloftevolle jongeren binnen onze KAVR-familie.”

Vooruitzichten

“We hebben mooie vooruitzichten voor de start van het nieuwe seizoen, dat officieel op 1 november begint, met een prachtig drieluik met daarin de 25ste editie van de Westlaanrun, de Crosscup en begin volgend jaar de organisatie van het PK veldlopen in Roeselare. Sportief en organisatorisch zit het dus zeker goed maar ook qua sponsors loopt het vlot ondanks de economische moeilijke tijden. De contracten met hoofdsponsor Six en de drie co-sponsors zijn verlengd en straks komt daar nog landbouwmachines AVR bij. Onze naamgenoot zal dus ook op onze wedstrijdtruitjes te zien zijn. Tot slot pakken we ook nog uit met een nieuwe kledinglijn. We staan dus echt wel als club te popelen om het eerste startschot voor het komende seizoen te horen.” (SBR)