Julie en haar dochters maken zich op voor Kerstcorrida: “Het is dé sportieve hoogdag van onze gemeente”

Deerlijk beleeft op zondag 22 december zijn sportieve hoogdag van het jaar met de 41ste editie van de Kerstcorrida. “Het is mijn eerste deelname en die is er gekomen onder impuls van mijn dochters Emme en Aza”, stelt Julie Terrie. “We lopen alle drie de 5 km.”

De Kerstcorrida heeft in de loop der jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd. De hele gemeente kijkt ieder jaar uit naar die dag. Alle ingrediënten zijn van de partij om er weer één groot loopfeest van te maken. “Klopt”, beaamt Julie Terrie (37). Zij werkt als assistant relationship manager bij BNP Paribas Fortis en woont samen met haar echtgenoot Tim Scherpereel en hun dochters Emma (10) en Aza (8 op dinsdag 24 december) in Vrijeigen. “Ik was in mijn jeugdjaren heel sportief en heb onder meer voetbal en minivoetbal gespeeld. Tijdens de coronaperiode heb ik na lange tijd weer de loopschoenen aangetrokken. Het beviel me onmiddellijk en ik ben blijven lopen. Ik probeer zoveel mogelijk twee keer per week te gaan lopen, maar dat lukt me niet altijd. Het geeft me echt heel veel voldoening. Toch is zondag mijn allereerste deelname aan de Kerstcorrida, de sportieve hoogdag van het jaar in Deerlijk. Vroeger altijd wel de sfeer gaan opsnuiven, maar nu mijn debuut als deelnemer… Emma en Aza, die beiden bij volleybalclub VBC Gaverhal spelen, hebben het beslissende zetje gegeven…”

Nooit alleen

“We lopen de 5 km. Speciale doelstellingen hebben we niet. De olympische gedachte primeert. Als het weer wat mee zit, zal het ongetwijfeld wemelen van het volk in Deerlijk. Er is altijd een uitgelaten sfeer en allerlei kraampjes zorgen er voor dat de innerlijke mens van de vele toeschouwers niet in de kou blijft staan. Ook als loper is die massa publiek allicht mooi meegenomen. In de Kerstcorrida loop je eigenlijk nooit alleen, hoor je vaak zeggen. Het publiek spaart zijn aanmoedigingen niet. Lopen voor eigen volk, een supporterskreet langs hier, handjes zwaaien langs daar… het zorgt voor extra motivatie. We zijn er klaar voor en gaan het beste van onszelf geven.”