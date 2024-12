Joggingclub steunt Kinderkankerfonds

De Kuurnse Joggingclub overhandigde een cheque van 1.000 euro aan het Kinderkankerfonds. Het bedrag op de cheque was afkomstig van de Ezelsjogging, die plaatsvond op 4 oktober. Deze editie was meteen een van de succesvolste in de geschiedenis van de 26 georganiseerde edities. In totaal namen meer dan 900 lopers deel, met de keuze tussen 2, 4 of 6 kilometer joggen voor het goede doel. “We steunen deze organisatie van harte, omdat zij via Koester uiterst noodzakelijke en waardevolle ondersteuning bieden aan kinderen en hun gezin”, vervolgt de voorzitter. “Daarnaast zijn we ook al onze sponsors zeer dankbaar voor hun bijdrage.” (foto BRU)