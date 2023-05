Jason Lefever en Emilie Van Isacker primus in Dwars Door Desselgem

De 37ste editie van Dwars Door Desselgem was zaterdagavond met 415 deelnemers een schot in de roos. Jason Lefever bij de heren en Emilie Van Isacker bij de dames zegevierden op de 10 kilometer. Arno Lambrecht en Kate Nkoane waren de besten op de 5 kilometer.

Er stond geen maat op Jason Lefever op de 10 kilometer. De 28-jarige Harelbekenaar koos al vlug het hazenpad. De atleet van de Gavertrimmers finishte in 30’59. Zijn dichtste achtervolgers Tom Windels, Christophe Colpaert en Benjamin Merchiers vochten voor de overige podiumplaatsen. Het was Anzegemnaar Tom Windels die het makkelijk haalde in 32’06. Benjamin Merchiers uit Wortegem-Petegem werd derde in 32’18. Waregemnaar Christophe Colpaert werd op 3 seconden vierde. Kurt Malysse uit Lauwe vervolledigde de top vijf in 32’58.

De Waregemse Emilie Van Isacker duldde geen enkele tegenstand bij de dames. De 29-jarige atlete van Joggingclub Waregem overschreed de meet na 39’10. Annelore Himpens uit Spiere-Helkijn werd 16 seconden later tweede. Els Decottenier (55) uit Deerlijk mocht als derde mee het podium op in 42’28.

Op de vijf kilometer was Kuurnenaar Arno Lambrecht de beste in 14’51. De 29-jarige triatleet was daarmee 17 seconden sneller dan Jeroen Van Braeckel uit Anzegem. Waregemnaar Maxim De Roo werd knap derde in 15’30. Bij de dames waren de bloemen voor Kate Nkoane. De Waregemse liet een chrono van 21’24 noteren. Rihana De Craene uit Sint-Eloois-Vijve werd tweede in 22’02. Dat was 16 seconden rapper dan Sharona Karssen uit Deerlijk.