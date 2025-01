Inschrijvingen voor wandel- en loophappening Nacht van Vlaanderen van start gegaan

Op woensdag 15 januari zijn de inschrijvingen voor de 44ste editie van de wandel- en loophappening Nacht van Vlaanderen van start gegaan. Het Torhoutse sportevenement heeft plaats op vrijdagavond 20 juni. Opgepast: voor alle afstanden boven de 10 km moet er verplicht vooraf ingeschreven worden.

De Inschrijvingen lopen tot uiterlijk 31 mei of totdat de deelnamelimiet is bereikt. Voor elke afstand en discipline ligt het maximum aantal deelnemers vast. Voor de meeste onderdelen wacht je dus beter niet lang met inschrijven.

West-Vlaams marathonkampioenschap

Dirk Verduyn is voorzitter van vzw De Nacht, het organisatiecomité achter de Nacht van Vlaanderen. “Vorig jaar groeide ons evenement uit tot een recordeditie”, zegt hij. “De Nacht zelf kreeg liefst 9.494 enthousiaste deelnemers aan de start en daar kwamen nog eens 926 wandelaars bij via de zaterdagse Batjestocht. Zo werd de kaap van de 10.000 deelnemers voor het eerst gerond. Vanaf volgend jaar zullen we die zaterdagwandeling schrappen, om het geheel organisatorisch doenbaar te houden.”

Stijn Fincioen, zelf een talentrijke hardloper, is de wedstrijdleider voor de loopdisciplines. “Ik heb mooi nieuws te verkondigen”, zegt hij. “Vooreerst dat er niet gesleuteld zal worden aan het parcours van de 5 km, de 10 km, de halve marathon en de marathon. Alles blijft bij het oude. En ten tweede dat tijdens de marathon het officiële West-Vlaamse kampioenschap wordt betwist, een mooie surplus.”

Ten voordele van To Walk Again

Elk jaar schenkt De Nacht een bedrag aan een goed doel. Vorig jaar werd er gewandeld en gelopen ten voordele van Think Pink, de nationale borstkankercampagne. Met gepaste trots overhandigde het bestuur van De Nacht tijdens haar nieuwjaarsreceptie een cheque van 3.000 euro.

In 2025 wordt een ander goede doel gesteund, met name To Walk Again, de vzw die ooit door triatleet Marc Herremans werd opgericht en nu Thomas Caers als voorzitter heeft. De bedoeling is om verlamde atleten toch nog te laten sporten.