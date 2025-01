Inschrijven voor Verloren Kost Trail in Torhout kan nog tot en met zondag 19 januari

Op zondag 26 januari heeft in Torhout de zesde Verloren Kost Trail plaats, een organisatie door de Road Runners. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 350. De start is om 10 uur voorzien aan het clubhuis van tennisvereniging KTG Houtland achter het speelplein De Warande op het einde van een zijwegje van de Aartrijkestraat. Parkeren kan op de parking bij de begraafplaats aan de Warandestraat. Die bevindt zich op wandelafstand van de startlijn. Er is keuze uit drie trajecten met verschillende deelnameprijzen: 7 km (10 euro), 15 km (12 euro) en 21 km (15 euro). Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan tot en met zondag 19 januari, tenzij de trail al vroeger volzet zou zijn. Het parcours slingert zich doorheen privédreven en -bossen en doet De Warande aan, net als de oude spoorwegbedding De Groene 62. Presteren staat niet voorop. Toch is er voor elk van de drie afstanden een naturaprijs voor de eerste man en de eerste vrouw. Ook krijgt iedere deelnemer direct na de finish een goodiebag met leuke spulletjes. Eerder werden als voorsmaakje al twee oefentrails georganiseerd (foto). Voor alle verdere info en inschrijvingen: www.roadrunnerstorhout.wordpress.com. (foto JS)