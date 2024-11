“Ik hoop op een medaille op het PK veldlopen”: Otis Nolf combineert atletiek en voetbal

Otis Nolf liep de voorbije weken al enkele mooie uitslagen bijeen in het veld. De atleet van AC Hoppeland is een bezige bij, want hij combineert atletiek met een voetbalcarrière bij KFC Poperinge.

Otis (12) gaat naar het eerste middelbaar in de Freinetschool in Poperinge. Hij woont in de Hoppestad met zijn ouders Jochen Nolf, Liesbet Seynhaeve en oudere broer Mats. Otis begon in het derde kleuter met voetbal bij KFC Poperinge. “Momenteel speel ik bij de interprovinciale U13”, vertelt hij.

“Ik kan zowel op de rechter -als linkervleugel als wingback uit de voeten. Trainen doe ik twee keer per week. Sinds enkele jaren ben ik ook aangesloten bij de atletiekclub AC Hoppeland. Toen het winterstop was in het voetbal, zocht ik een andere bezigheid en zo kwam ik bij Hoppeland terecht. Naast de voetbaltrainingen, werk ik nog één atletiektraining af. Meestal is dit onder leiding van Kristof Baes. Ik doe zowel piste en veld, maar mijn voorkeur gaat naar veldlopen. Ik liep afgelopen zomer enkele wedstrijden op de piste, vooral op de 1.000 meter.”

Otis is tweedejaarsminiem en begon sterk aan het veldloopseizoen. “Ik won al in Waregem, Beernem, de thuiscross in Poperinge en twee keer in Berlare. Dat was individueel en met de team relay. Voor de team relay vormde ik een ploeg met leeftijdsgenoten Tiebe Goethals en Johannes Inion. We waren de beste van meer dan 70 teams.” Afgelopen weekend was hij actief in Hulshout. “Ik finishte als achtste op 68 deelnemers. Het was een vrij lastig parcours en het deelnemersveld was heel sterk. De aanloop verliep niet optimaal, want ik sukkelde met een verkoudheid en keelontsteking. Met een vlekkeloze voorbereiding zat er misschien een top vijf in. Het volgende grote doel is het provinciaal kampioenschap in Jabbeke op 4 januari. Ik hoop mee te doen voor de titel of wil toch minstens een medaille pakken. In de toekomst zou ik atletiek en voetbal graag blijven combineren. Het is heel leuk om de beide sporten te beoefenen”, zegt Otis, die deel uitmaakt van een sportief gezin. “Papa heeft nog gevoetbald en doet nu recreatief aan fietsen en lopen. Ook mama fietst regelmatig en mijn broer turnt 14 uur per week bij Turnkring Vlamertinge.” (API)