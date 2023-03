Houtland Atletiekclub is goed voor zes keer goud op BK jeugd

In de Gentse Topsporthal is zondag in atletiek het winterseizoen afgesloten met het BK voor junioren en beloften. Vier atleten van Houtland Atletiekclub uit Torhout waren er aan het feest, met vier keer een nationale titel. Zaterdag was er reeds twee keer goud bij de cadetten en de scholieren op het Belgisch kampioenschap in Louvain-La-Neuve.

Laura Ooghe schreef eerder deze winter met 6m13 het Belgisch record bij de scholieren in het verspringen op haar naam en was dan ook favoriet voor het goud. De 16-jarige atlete uit Bredene was goed voor de vijf beste sprongen en eindigde met 6m04 op de eerste plaats. Ook op de 60 meter horden was Laura kandidate voor winst. Tijdens de reeksen liep ze met 8’64 de snelste tijd en een persoonlijk record. In de finale ging Laura nog sneller en finishte ze in 8’59. Kezia Panzica, een jaar jonger, liep echter nog harder en won in 8’53. Naast het goud dus een zilveren medaille voor Laura Ooghe.

Yannick Delanghe verrast

Haar clubgenoot Yannick Delanghe kroonde zich die dag tevens tot nationaal kampioen, op de 400 meter bij de scholieren. Met een persoonlijke besttijd van 53’05 werd hij niet meteen tot de favorieten gerekend. Hij won echter in een verschroeiend tempo zijn reeks in 50’20. Niemand van de andere 23 atleten op die afstand deed beter en zo werd Yannick nationaal kampioen.

Naast de twee gouden medailles op zaterdag kwamen daar voor Houtland AC nog eens vier Belgische titels bij op zondag. Yorunn Ligneel uit Houthulst veroverde goud in het hoogspringen bij de beloften. Ze sprong vrij vlot over 1m83, goed voor ook een provinciaal en een persoonlijk record. Ook de Torhoutse Maité Beernaert greep haar favorietenrol in het verspringen bij de beloften. De sprong van 5m98 was voldoende voor goud.

Goud en brons voor Simon Dekoninck

Bij de junioren in het hoogspringen was Tibe Delaere uit Oostkamp met 2m02 dan weer te sterk voor zijn concurrentie. De 4de medaille van de dag voor Houtland AC werd behaald door Simon Dekoninck uit Torhout in het hinkstapspringen. Met 13m60 werd hij overduidelijk de beste. Eerder op de dag was hij ook al goed voor brons in het verspringen, met 6m81.

Verder waren er zondag onder andere nog een Belgische titels voor belofte Iben Degryse (60m horden) van KAV Roeselare, junior Viktor Leenaert (1500m) van Atletiek Zuid West en Mattis Tanghe (800m) uit Meulebeke van AV Molenland. Zaterdag behaalde de Kortrijkse Noor Declercq (AZW) als een tweedejaarscadet dan weer een eerste plaats in het polsstokspringen. (ACR)