Giebe kiest voor hoogspringen op Vlaams kampioenschap

Giebe Algoet neemt op zondag 26 januari deel aan het Vlaams kampioenschap atletiek in Gent. De Oostendenaar, die binnenkort naar Leuven verhuist, schreef zich in voor het hoogspringen.

Moest het tijdschema het toelaten zou Giebe Algoet (26) van HC Oostende ook aan het verspringen meedoen, maar dat valt op hetzelfde tijdstip als het hoogspringen. In aanloop naar het Vlaams kampioenschap was het voor hem alvast een drukke periode, vooral door het afwerken van zijn studies. “Ter voorbereiding van een dergelijk kampioenschap doe ik normaal aan twee wedstrijden mee, met daarbij het PK. Dit jaar had ik de dag erna een groot examen, een van mijn eindexamens van mijn laatste jaar geneeskunde. Helaas heb ik dan het PK aan mij moeten laten voorbijgaan. Plus, het was vrij druk met mijn stage.”

Podium?

Niet de gewenste voorbereiding dus voor Giebe die niet weet wat hij in Gent van zijn sprongen mag verwachten. “Het zal een beetje afhangen van de vorm van de dag. Jef Vermeiren, Sten Geenens en Arne Min zijn mannen die reeds hoger sprongen dan ik (2m10). In goede omstandigheden zou ik het podium moeten halen. Sinds deze zomer, vermoedelijk door de stages, zijn mijn prestaties wat achteruitgegaan. Spijtig, maar dat zat er wel aan te komen. Om dit nu in enkele weken weg te werken, is moeilijk.”

Giebe rondde vorige week zijn stagejaar af en is nu nog ruim een maand vrij om zich daarna op de outdoor competitie te richten, met het Vlaams en Belgisch kampioenschap en de Beker van Vlaanderen. “We zijn naar 1ste Landelijke gestegen. Dat is iets om naar uit te kijken. Ik blijf een clubmens en het blijft leuk om daaraan mee te doen. Volgende week ga ik overigens met mijn vriendin in Leuven samenwonen. Zij komt uit die regio en is huisarts in opleiding. Het wordt voor mij meer trainen op mezelf dan op de club. Hoe dat er prestatiegewijs zal uitzien valt nog af te wachten. Bram Mignauw blijft mijn trainingsschema’s voorzien. Van maart tot en met juni volgt mijn coassistentschap om dan in oktober officieel als huis- of spoedarts aan de slag te gaan.” (ACR)