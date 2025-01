Giani Vanden Broucke is provinciaal kampioen

De tweede editie van de Drie Zwanencross in Jabbeke fungeerde zondag als het West-Vlaams kampioenschap veldlopen. De harde wind en de regen zorgden voor de deelnemers doorheen de modder voor een zware editie. Giani Vanden Broucke van Olympic Brugge behaalde verrassend de titel bij de senioren.

Aaron Decloedt werd in Jabbeke naar voor geschoven als favoriet. Vorig jaar behaalde hij zijn eerste provinciale titel. De atleet van Olympic Brugge nam de leiding, maar Giani Vanden Broucke uit Zuienkerke liet de kloof niet groot worden. Decloedt leek op het zware parcours het moeilijkst van beide te hebben. Zo vond Vanden Broucke aansluiting, ging hij in de voorlaatste ronde over zijn clubgenoot en had hij in het slot nog voldoende brandstof om het in de sprint helemaal af te maken.

“Deze winst is voor mij geheel onverwacht. Na mijn tweede deelname ooit aan een cross”, glundert Giani. Zijn eerste was het BK veldlopen in Hulshout in november. “In december hebben Aaron en ikzelf nog de Kerstloop in Brugge betwist en finishte ik op een minuut achterstand. Ik wist dus dat het een moeilijke cross zou worden. Ik had na de start Aarons voorsprong iets groter verwacht. Ik ging goed door de modder en zag hem af en toe eens ten val komen.”

“Ik hoop op een persoonlijk record tijdens de 10 km stratenloop in Rijsel”

Het crossen bevalt Giani wel. Ook als voorbereiding voor de triatlon. “Ik denk dat ik in het veldlopen sowieso nog stappen kan zetten. Op zondag 19 januari doe ik nog de cross in Maldegem. Ik werk daar bij de politie en er gaan toch wel wat supporters aanwezig zijn. Daarna volgt nog het Vlaams kampioenschap in Diest, mede ook dankzij mijn eerste plaats in Jabbeke. Dat is mij daar heel goed bevallen. Daarna hoop ik op een nieuw persoonlijk record tijdens de 10 km stratenloop in Rijsel.”

Giani ruilde voor dit seizoen het Brugge Triatlon Team voor SMO uit het Meetjesland. “Ik blijf wel behoorlijk veel in Brugge trainen. Omdat ik dat in groep kan doen, wat belangrijk is voor mij. De wedstrijden doe ik dan voor SMO.”

(ACR)