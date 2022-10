Gezocht: opvolger voor Veerle Dejaeghere in CrossCup: “Ik zie weinig West-Vlaamse kanshebbers op eindzege”

Het nieuwe CrossCup-seizoen het 41ste al staat voor de deur met zondag de aflossingen in Berlare. Onze provincie heeft met Veerle Dejaeghere (49) nog steeds de recordhoudster aan eindzeges. Tussen 1998 en 2014 won ze het regelmatigheidscriterium maar liefst 13 keer. Zondag is ze ook van de partij in Berlare. “Ik wil mijn zus helpen voor een goede eindnotering”, zegt de Ardooise.

Het CrossCup-seizoen kent zondag de aftrap met de aflossingen ook wel relays genoemd in Berlare. Daarna volgen nog manches in Mol (30 oktober), Roeselare (27 november), Hannuit (12 januari), Diest (12 februari) en tot slot Brussel (26 februari). Op een West-Vlaamse eindzege moeten we wellicht niet hopen. De weelde die er vorig decennium was met Veerle Dejaeghere en haar troonopvolgster Louise Carton, is er nu even niet, zowel bij de mannen als de vrouwen. “Het is inderdaad wat mager”, geeft Veerle Dejaeghere toe. “Koen Naert zal vermoedelijk de CrossCup links laten liggen want hij heeft er net een marathon op zitten. Bij de mannen zal het dan wellicht van Jonathan Goudeseune moeten komen, hij liep heel sterk in Mol vorig jaar. Laat ons hopen dat hij dit jaar weer een stap vooruit kan zetten.”

Hanna Vandenbussche

Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar Dejaegheres clubgenoten. “Hanna Vandenbussche zal helaas geen volledige CrossCup afwerken. In haar thuiscross Roeselare op 27 november zal ze verstek moeten geven door haar deelname aan de marathon van Valencia. Een andere clubgenote van wie ik dit jaar wel wat verwacht is Julie Voet. De 19-jarige Boezingse liet al mooie dingen zien bij de junioren. Zo won ze recent nog een 5.000 meter in Rijsel, waarbij ze finishte in 16’32”. Hopelijk kan AVR (Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare, red.) zondag het podium halen tijdens de relays met het trio Vandenbussche-Voet-Pieters. Evy Pieters was dit jaar ook sterk bezig, maar kampte rond de paasperiode met knieproblemen.”

Zondag loop ik mee bij de masters. Ik wil mijn zus helpen aan een mooie eindnotering

De combinatie met langeafstandslopen zoals bij Naert en Vandenbussche komt wel vaker voor. “Kijk bijvoorbeeld ook naar Bashir Abdi. Grootgebracht in het veld, maar we zien hem wellicht ook niet meteen terug want hij liep dit jaar al drie marathons. Het combineren met andere disciplines is eenmaal eigen aan de huidige generatie. Ik deed het ook, maar dan wel met kortere afstanden. Ik schakelde pas in de laatste fase van mijn carrière over naar de marathon.”

EK veldlopen

Voor favorieten op de eindzege dit jaar kijkt ze dus vooral buiten de provinciegrenzen. “Mieke Gorissen en Nina Lauwaert zullen er dicht bij zijn dit jaar. Het is fantastisch hoe Mieke elk jaar beter wordt. Maar onderschat ook Hanne Verbruggen, Eline Daelemans en Lisa Rooms niet. Bij de mannen is er titelverdediger Michael Somers die op de piste weer een mooie sprong gemaakt heeft dit jaar. Ik kijk verder uit naar Robin Hendrix. Daarnaast is het afwachten hoeveel crossen Isaac Kimeli en de broers Soufiane en Lahsene Bouchikhi zullen betwisten.”

In Roeselare worden de tickets voor het EK uitgedeeld. Vorig jaar was er wat commotie rond die selectie. Nina Lauwaert en Lisa Rooms wilden via een juridische strijd alsnog naar het EK in Dublin, nadat de federatie besliste om zonder vrouwen naar Dublin te trekken. “Op de piste is het veel duidelijker: je haalt een bepaalde limiet of niet. Hopelijk kan alles op punt gesteld worden voor het EK in eigen land van volgend jaar in Brussel. De slotmanche van dit CrossCup-seizoen wordt alvast een ideale generale repetitie”, aldus Dejaeghere.

Lager pitje

Bijna negen jaar na haar laatste triomf in de CrossCup staan Dejaegheres loopactiviteiten op een lager pitje. “Ik train nog één keer per week mee met mijn zus Sabine, zij neemt deel aan de CrossCup voor masters. Aangezien de eerste manche een aflossing is, zal ik daar uitzonderlijk ook aantreden met AVR. Het team bestaat uit Sabine, Severine Vanhecke en mezelf. Ik wil mijn zus helpen aan een mooie eindnotering. Severine loopt 800 meter, Sabine 1.500 en ik 2.800. Vorig jaar eindigden we vijfde bij de masters, nu hopen we op het podium. Veel hangt af van het deelnemersveld.”

Een volledige CrossCup-comeback is uitgesloten. “De tijd om voluit te trainen ontbreekt, want ik heb het druk met mijn professionele activiteiten op school en als provincieraadslid voor Groen. Vroeger was het ook druk, maar de prioriteiten liggen nu anders. Ik kwam thuis van het werk en trok meteen de loopschoenen aan, dat doe ik nu niet meer. Ik begon me te ergeren aan mindere trainingstijden en daardoor raakte ik ook minder gemotiveerd, wat weer zorgde voor minder trainingssessies en zo beland je in een vicieuze cirkel. Ook op de piste beperk ik me tot interclubs. Ik pik wel nog alle crossen mee. Vorig jaar als trainster van Hanna, dit jaar dan vooral als supporter van mijn zus.”