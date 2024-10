Fluo Nightrun werd met 1.745 deelnemers een succes: “Een combinatie van verschillende gebouwen”

Sporthal De Stormmeeuw vormde zaterdagavond het start- en eindpunt voor de Fluo Nightrun. Een loop- of wandeltocht van 7 kilometer over een afwisselend parcours.

De tocht bracht de 1.745 deelnemers lopend of wandelend zonder een tijdsregistratie langs heel wat moois of wat Knokke-Heist te bieden heeft. “De Fluo Nightrun blijft iets unieks”, vindt organisator Wouter Bouve van Maspoe, Managing Sports en Events. “Het is niet alledaags dat je zomaar door gebouwen zoals de Royal Zoute Golf Club of de Dominicanenkerk kunt passeren. Zowel recreatief als sportief. Op die manier is het een evenement voor allen en waarbij iedereen op zijn tempo de afstand kan afleggen. En de deelnemers krijgen vrij veel voor de vrij schappelijke inschrijvingsprijs.”

Het parcours liep tevens door de Dienst Toerisme van Knokke-Heist, voor een deel over het strand met het reddersgebouw dat helemaal werd uitgelicht. Verder vormde MAAK, de Open Academie voor Kunsten, één van de hoogtepunten. De campus MAKZ en het bijhorende internaat had ook de deuren opengesteld om uiteindelijk door de berging van een sporthal in De Stormmeeuw te eindigen.

Die combinatie van verschillende, merkwaardige en verrassende gebouwen zorgde ervoor dat het een unieke belevenis werd. En dat allemaal terwijl de duisternis viel, met onderweg verrassende animaties, lichteffecten en muziek. Onmisbaar voor de deelnemers was een kleurrijke en lichtgevende outfit. “Ze waren met zeer veel. Het was echt een massa”, klinkt de organisator tevreden. “We hadden zelf gadgets voorzien om iedereen in fluo uit te dossen. We beschikten over fluoverf waarmee de deelnemers hun gezicht wat konden schminken, fluolintjes die men in het haar of rond de polsen kon binden. Maar onze oproep om iedereen in fluo aan de start te zien was duidelijk goed begrepen. Naar alle waarschijnlijk komt er een volgende fluo night editie. Hoe die er zal uitzien gaan we nog evalueren en bekijken.” (ACR)