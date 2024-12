Flac Ieper huldigt succesvolle atleten tijdens clubfeest

Op het jaarlijkse clubfeest van Flac Ieper mocht voorzitter Ives Goudeseune meer dan 200 aanwezigen verwelkomen. Alle atleten die een clubrecord, een plaats in de top tien van de Belgische rangschikking of een titel behaalden, werden gehuldigd: Jelle Parret, Laurien Deroo, Sylvie Lefieuw, Jonathan Goudeseune, Martin Moyaert, Julien Durnez, Simon Craeye, Bjorn Lagrange, Betine Kesteloot, Tijl Vermeulen, Tesfahun Vancauwenberghe, Stien Verdonck, Birgit Dieryck, Saskia De Splenter, Jarno Vandeghinste, Nils Hommey, Ibe Bouton, Wout Schier, Brent Gayse, Fien Van Hollebeke, Fran Van Hollebeke, Ine Mylle, Annelies Sarrazin, Robin Allemeersch, Jarl Van de Weghe, Brent Gayse en Alexander Lietaert. Het trainersteam bij Flac Ieper bestaat uit Klaas Allemeersch, Stefaan Capoen, Régis Coudeville, Simon Craeye, Saskia De Splenter, Laurien Deroo, Marylise Deroo, Jeroen Deruddere, Celeste Devoldere, Kurt Engelbert, Brent Gayse, Bjorn Lagrange, Cindy Mourisse, Frisine Peene, Peter Tiersen, Fran Van Hollebeke, Liesbet Vandemarliere, Dieter Verdonck, Simon Versavel en Ives Goudeseune. Na de prijsuitdeling werd ook hulde gebracht aan Pascal Plets, de werptrainer van Flac Ieper die eind augustus overleed. Zijn echtgenote mocht onder een daverend applaus een boeket bloemen in ontvangst nemen. (foto EF)