Flac hoopt op 500 veldlopers voor Grote Prijs Stad Ieper

Na het PK veldlopen vorig jaar organiseert Flac Ieper dit jaar weer op de vertrouwde datum de jaarlijkse veldloop. Op zondag 26 januari hoopt de organisatie 500 atleten te verwelkomen op het parcours langs het vestingwater.

Volgend jaar mag de Ieperse veldloop een diamanten jubileum vieren. Zondag staat de 59ste editie voor de deur. Flac Ieper-voorzitter Ives Goudeseune blikt vooruit. “Dit jaar zitten we weer op onze traditionele datum”, vertelt hij. “Vorig jaar moesten we wat schakelen met de datum, aangezien we het PK mochten organiseren. Aan het parcours is een kleine aanpassing gebeurd. We lopen niet meer in het bos aan de overkant van de Leopold III-laan. Dat is eerder een logistieke keuze. Nu is het voor de toeschouwers ook makkelijker om alles te volgen. De atleten lopen langs de mooiste Vestingen van Vlaanderen, met zich op de Sint-Maartenskathedraal en de Menenpoort.”

Vorig jaar namen er meer dan 600 lopers deel. “Dit jaar zal dat aantal wellicht lager liggen, maar we hopen toch op 500. Om dat aantal te bereiken, zal er nog een sprintje moeten getrokken worden. Inschrijven is mogelijk tot zaterdagavond.”

Mooie prijzenpot

“Toeschouwers hoeven geen inkom te betalen. Er is een mooie prijzenpot voorzien aan geldprijzen en elke deelnemer gaat met een goodiebag naar huis. Ze krijgen ook een drankbonnetje dat ze kunnen gebruiken in onze bar in de Fenix. Naast de bar voorzien we braadworsten. De podia voorzien we ook vlakbij de start- en aankomstzone. De voorbije weken konden we al veel voorbereiden. Op zaterdag plaatsen we de afsluiting en stippelen we het parcours uit. Om 11 uur is de eerste wedstrijd, voor de kangoeroes. Om 15.50 uur sluiten we af met de korte cross bij de mannen.”

PK aflossingen

De GP Stad Ieper is de eerste wedstrijd dit jaar van Flac Ieper, de atletiekclub die zo’n 225 leden telt. “Later volgen nog onder meer de Spring Time Meeting en op 24 augustus mogen we voor het eerst het PK aflossingen organiseren.” (API)

Meer info en inschrijven via www.atletiek.nu. Flac Ieper kan je volgen op Facebook.