Emile Gesqueire maakt zich samen met heel wat Molenlanders op voor PK atletiek

Dit weekend wordt in Tielt het West-Vlaams kampioenschap atletiek afgewerkt. Voor heel wat atleten is dit de ideale wedstrijd om de conditie te testen met het oog op de komende drukke atletiekweken. Emile Gesqueire (25), net terug van atletiekstage in het Portugese Monte Gordo, kijkt enorm uit naar zijn seizoensdebuut voor eigen publiek.

Emile Gesqueire heeft een druk programma dit weekend. Op zaterdag loopt hij de 1.500m en op zondag staat hij aan de start van de 800m.

“Op beide afstanden is Ruben Cornelus van Olympic Brugge de favoriet”, zegt hij. “Hij is een heel stuk sneller dan mezelf, maar als het een tactische wedstrijd wordt, dan ben ik zeker niet kansloos. Het is nog heel vroeg op het seizoen en in principe zal de 1.500m een wedstrijd worden waar puur voor de plaats en minder voor de tijd gelopen wordt. De 800m wordt een ander verhaal. Mijn clubgenoot Mattis Tanghe zal er in principe hazen voor mij en ik hoop dan ook meteen een snelle tijd te realiseren. Sowieso zou een podiumplaats op beide nummers mogelijk moeten zijn dus daar ga ik voor.”

Andere aanpak

De 25-jarige Molenlander focuste de afgelopen jaren vooral op de 800m, maar lijkt dit seizoen voor een wat andere aanpak te kiezen. “Ik heb het gevoel dat ik wat stagneer op de 800m. Mijn beste tijd is 1 minuut 55,21 seconden. Ik kan nog wel wat sneller, maar ik denk dat ik nog meer marge heb op de 1.500m. Volgens mijn trainer, Kristof Haverbeke, zou de 3.000m me ook moeten liggen en daarom waag ik me dit seizoen ook aan die afstand. Die afwisseling is zeker leuk en we zien wel wat het wordt.”

Een provinciaal kampioenschap in Tielt betekent ook dat heel wat Molenlanders hun opwachting zullen maken.

“Het is toch wel iets speciaals om voor eigen publiek te kunnen lopen. Onze atletiekpiste is niet supersnel, maar het thuisgevoel is wel aangenaam. De steun van de vele clubgenoten zal zeker ook voelbaar zijn. Het is een mooie start van het zomerseizoen”, besluit Emile Gesqueire. (GD)