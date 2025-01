Elise Loosvelt (14) hoopt 14 jaar oud clubrecord te verbeteren

Op zondag 12 januari staat in de Gentse Topsporthal het Provinciaal Kampioenschap atletiek op de kalender. Bij de cadetten meisjes is Elise Loosvelt van Atletiek Zuid West (AZW) de favoriete bij het hoogspringen.

Blessureleed

Het Provinciaal Kampioenschap Indoor Oost- en West-Vlaanderen en Limburg brengt de atletiektop samen in Gent. Voor de 14-jarige Elise Loosvelt is dit PK haar eerste wedstrijd van het seizoen. De Zwevegemse sukkelde al een tijdje met een wispelturige patellapees. Dit euvel lijkt nu wel van de baan. “Bij elke sprong dook de pijn terug op. Dat resulteerde in twee weken volledige rust”, vertelt de studente natuurwetenschappen in RHIZO Zwevegem. “Ik wil geleidelijk opbouwen en dit Provinciaal Kampioenschap leek mij de ideale wedstrijd om mee te beginnen. De vorm is momenteel redelijk goed. Mijn outdoor persoonlijk record staat op 1,57 meter. Dat is net het clubrecord indoor dat op naam staat van Michèle Verdonck, de zus van mijn coach Emile Verdonck. Dit record staat sinds 2011 op de tabellen. Het zou leuk zijn om dit te verbeteren. Op het PK gaat het natuurlijk ook om de medailles. Het goud mee naar huis nemen, zal niet evident zijn. Een podiumplaats moet binnen de mogelijkheden liggen. Na dit kampioenschap heb ik nog niet echt een planning opgemaakt. ”

Vroeg gestart

“Ik begon negen jaar geleden met atletiek bij AZW in Zwevegem”, gaat Elise verder. “Bij de jeugd konden we proeven van alle disciplines en hoogspringen was mijn favoriet. Mijn trainer, Emile Verdonck, was zelf een goeie hoogspringer. Bij hem heb ik wekelijks een hoogspringtraining. Daarnaast staan telkens ook twee sprintsessies in mijn planning. Dit combineer ik met mijn studies, wat vrij goed lukt met een goede planning. Voorts ga ik wekelijks ook nog een uurtje tennissen.”

“Voor het komende zomerseizoen blijft het doel zowat hetzelfde. Blijven progressie maken en misschien zit ook dat het clubrecord er wel in.” (ELD)