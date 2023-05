Eerste Urban Trail Engineering groot succes

Vrijdag vond voor de eerste maal een Urban Trail plaats in de schoolgebouwen van campus Engineering en DAS Kortrijk. Een loopparcours van maar liefst 2,8 kilometer doorheen het volledige gebouw werd uitgestippeld. “Het is een unieke mogelijkheid om de volledige campus op een sportieve, originele manier te ontdekken” klinkt het bij de organisatie.

Het evenement had eigenlijk al vroeger moeten plaatsvinden als slotevenement van de gezonde week maar toen tijd een boosdoener bleek te zijn koos de organisatie ervoor het te organiseren op de vooravond van hun opendeurdag. “Alle werkplaatsen zijn in gereedheid gebracht voor morgen en dus leek het ons fijn om die via een Urban Trail ook eens te exposeren”, weet Geert Devolder ons te vertellen.

In totaal schreven zich op voorhand zestig lopers in maar ook ’s avonds vonden er nog inschrijvingen plaats. “Het is dan ook geen competitiewedstrijd en we hopen in de toekomst door te kunnen groeien naar een groter evenement. Daarnaast organiseren we dit voor een goed doel en in samenwerking met onze studenten”, aldus Devolder.

Kansarme leerlingen

“We hebben deze Urban Trail georganiseerd ten voordele van de kansarme leerlingen en hopen om een mooi bedrag bijeen te krijgen”, aldus Inge Gorré. Als school krijgen ze namelijk steeds meer te maken met leerlingen die betaalmoeilijkheden hebben en als school willen ze de winst gebruiken om de sociale kas te spijzen voor leerlingen met betaalmoeilijkheden voor bijvoorbeeld studiebezoeken.

De lopers en supporters werden achteraf nog verwend met eet -en drankstanden. ”Een leerling van ons is DJ en verzorgde eveneens het muzikale onderdeel. Op die manier is er voor ieder wat wils”, aldus Devolder.

Ook Lieselot die mee liep was alvast enthousiast. “Het is fijn eens door de lokalen te kunnen lopen in plaats van te slenteren. Het is een geheel nieuwe beleving en het lonkt naar nieuwe Urban Trails”, lacht ze. (TV)