Eden Vanhee naar Provinciaal Kampioenschap veldlopen: “Ik ben geen verrassing meer in de kopgroep van oudere lopers”

Zondag 5 januari staat in Jabbeke het Provinciaal Kampioenschap veldlopen op de kalender. Eén van de favorieten voor het podium bij de cadetten jongens is Eden Vanhee.

De 13-jarige Eden Vanhee begon op 7-jarige leeftijd met atletiek door toedoen van zijn zus Iewke. “Mijn zus was toen al aangesloten bij Flanders AC Wervik. Ik kreeg al snel ook de smaak te pakken en ging trainen onder de vleugels van Patrick Hollebeke”, vertelt de eerstejaarscadet. “Toen hij mij de vraag stelde om deel te nemen aan wedstrijden liep ik mijn eerste veldloop. Meteen wist ik dat dit mijn ding was. Tot op heden won ik acht van mijn tien gelopen crossen. Lopen is momenteel heel belangrijk maar ik heb de microbe voor duatlon ook heel hard te pakken. Daar kan ik mijn twee favoriete sporten uitoefenen, lopen en koersen. Duo-duatlon doe ik ook heel graag, dan loop ik de afstanden en neemt een vriend, Arthur Clauw of Mateo Vantomme, het koersen voor zijn rekening. Met Mateo won ik ook in Bellegem de duo-duatlon.”

“Het winterseizoen ben ik goed gestart, maar voor mezelf viel het BK nog wat te vroeg in het winterseizoen”, gaat Eden verder. “Ondanks dat ik niet optimaal aan de start verscheen werd ik nog knap vijfde. Ik trek alvast met een betere conditie richting het PK dit weekend. Vorige week nam ik deel aan de Kerstcorrida in Tielt, waar ik het opnam tegen de grote jongens. Ik kon daar een knappe tiende plaats halen in een tijd van 16.45, wat niet mis is op mijn leeftijd”, vertelt Eden trots. “Een weekend eerder had ik ook al de winst beet op de veldloop van Ichtegem. Met een podiumplaats zou ik best tevreden zijn op het PK. Het zal niet makkelijk zijn aangezien de eerste- en tweedejaarscadetten samenlopen”, zegt hij.

fietsseizoen

“Voor 2025 hoop ik te schitteren op het BK veldlopen als tweedejaars. Op het BK duatlon hoop ik dan weer beter te doen dan het brons van het afgelopen jaar. Op de stratenlopen van vijf kilometer in zowel België als Nederland, wil ik proberen om een podiumplaats te halen. Natuurlijk zal ik ook voor enkele zeges gaan. De oudere lopers beginnen mij al te kennen. Ik ben geen verrassing meer in hun kopgroep”, glundert Eden. “Mijn fietsseizoen start ook terug in het voorjaar. Daar zal ik mij vooral inzetten om mee te kunnen met de kopgroep. Ik wil me vooral blijven amuseren en zolang papa mij overal naartoe wil brengen, mijn coach Luc en mijn sportdokter me verder blijven steunen, dan ga ik ervoor. Dat is voor mij het belangrijkste.” (ELD)