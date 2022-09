Drie jaar later eindelijk 22ste In Flanders Fields marathon: “Laatste editie in huidige vorm”

Komende zondag om 10 uur gaan op de Grote Markt van Diksmuide zo’n 250 atleten van start voor een marathon richting Ieper. Het wordt de 22ste en laatste editie van de In Flanders Fields marathon in z’n huidige vorm.

Het is even zoeken, voor wie online informatie wil vinden over de 22ste In Flanders Fields marathon. “Dat hebben we bewust zo gedaan”, klinkt het bij organisator André Mingneau. “We hebben ervoor gekozen om weinig reclame te maken en het beperkt te houden. Dit omdat het intussen drie jaar geleden is dat we de marathon nog eens konden organiseren; het was dus wat zoeken en puzzelen.”

“Bovendien is onze marathon ook een weekje opgeschoven, omdat de organisatie van de marathon van Antwerpen nu het tweede weekend van september heeft geclaimd. Voor onze medewerkers en vrijwilligers is die nieuwe datum wel wat aanpassen. Omdat we er weinig reclame voor hebben gemaakt, verwachten we 200 tot 250 deelnemers, wat minder is dan andere jaren.”

Het parcours is voor een groot stuk hetzelfde gebleven als drie jaar geleden, op een paar kleine wijzigingen na. “In Diksmuide lopen we niet meer door de stad, maar vertrekken we onmiddellijk richting Polders. Daardoor lopen de deelnemers een extra lusje tussen de IJzertoren en de Knokkebrug, waar ze een ommetje maken richting Sint-Jacobskapelle. Daardoor kunnen ze in Ieper vanaf de Menenpoort ook meteen doorlopen richting Markt, terwijl ze daar vroeger nog een extra lusje moesten doen.”

Dit jaar houden we het bewust beperkt maar in 2023 willen we ook een halve marathon organiseren

Het wordt dus een kleinere editie in vergelijking met vorige jaren, maar dat is ook met het oog op volgend jaar. “Het is de bedoeling om vanaf volgend jaar naast de marathon ook een halve marathon te organiseren. Volgend jaar willen we op beide afstanden op zo’n 700 deelnemers mikken; we willen het dan dus weer iets grootser aanpakken. Op welke locatie onze marathon volgend jaar zal plaatsvinden, ligt nog niet vast. We zijn nog aan het praten met Diksmuide, Ieper en enkele andere gemeenten in de streek. Wat wel al vaststaat, is dat het dit jaar de laatste In Flanders Fields in z’n huidige vorm wordt.”

Uit Amerika en Canada

Zoals elk jaar kan de marathon wel weer op een mooie groep buitenlandse deelnemers rekenen. De geschiedenis van de Vlaamse velden blijft duidelijk een zekere aantrekkingskracht met zich meebrengen. “Ik begrijp ook niet hoe ze telkens opnieuw de weg naar onze wedstrijd vinden, maar ook dit jaar staan er weer enkele Zwitsers, Amerikanen, Britten en zelfs Canadezen aan de start. Van de lokale toppers doet Joris Moeyaert uit Langemark weer mee – hij won de laatste vier edities.”

“Op de dag zelf kan er nog ingeschreven worden, maar heel beperkt. We verdubbelen ook het inschrijvingsgeld, omdat we vooraf inschrijven zoveel mogelijk willen stimuleren. Onze marathon is tot een derde goedkoper dan veel andere marathons, en we bieden minstens evenveel aan. Ons parcours is officieel opgemeten en je loopt puur in de natuur én in een historische setting. Dat blijven de grootste aantrekkingspunten van onze marathon en die zullen we vanaf volgend jaar ook weer wat meer in de verf zetten. Vanaf oktober zullen we daarover meer communiceren”, besluit de 64-jarige organisator uit Loker.