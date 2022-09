Deelnemers Ieper Trail lopen dwars door Spar en Meubelen Crack

Tijdens de Printburo Ieper Trail op 16 oktober gaan de deelnemers niet alleen door het bedrijf Picanol, maar ze krijgen ook de kans om door verschillende winkels te lopen. Een daarvan is supermarkt Spar in de Meenseweg. Ondertussen is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers.

“Ik liep zelf ook verschillende een trailruns en het is dus leuk dat de Printburo Ieper Trail door onze winkel zal passeren”, zegt Thomas Lignel uit Vlamteringe, die samen met Mira Vandecasteele uit Zandvoorde de Spar aan de Meeseweg uitbaat. “Normaal moet dan het drukste winkelmoment van dag al voorbij zijn, voor de lopers bij ons binnenkomen. Klanten zullen er dus wellicht niet zoveel last van hebben. Hoe we het praktisch doen, moeten we nog even bekijken, maar het wordt een huzarenstukje om alles in goede banen te leiden. Wellicht laat ik de sporters langs de achterzijde de winkel binnenkomen om ze dan door de toegangsdeur naar buiten te loodsen.”

De organisatoren van de Ieper Trail zijn blij dat de uitbaters van de Spar aan hun project meewerken. “Het parcours is bijna volledig af, alle locaties zijn ingevuld”, zegt Mathieu Dehaene van de organiserende vzw De Zeven. “De kern van de trail ligt in de Steverlyncklaan, met een uitgebreide passage door het bedrijf Picanol. Maar ook andere handelszaken stellen hun deuren open voor de lopers. Naast de Spar is dat ook het geval voor Meubelen Crack.”

De organisatoren stikten het komische duo Kartje Kilo om animatie aan start en aankomst te brengen. “Daarnaast doen we een beroep op heel wat lokaal acteertalent dat verrassend uit de hoek zal komen langs het parcours”, aldus Dehaene. “Het zal aan de lopers zijn om de link te vinden tussen de act en de locatie. Verwacht daarnaast heel wat muziek.”

Vzw De Zeven is nog op zoek naar veel vrijwilligers die zondag 16 oktober een handje willen helpen. Meer info via www.iepertrail.be.