Daphne Desseyn sportlaureaat

De gemeentelijke sportraad heeft de sportprijs voor het afgelopen jaar 2024 uitgereikt. De leden van de sportraad waren onder de indruk van de sportieve prestaties van Daphne Desseyn in het afgelopen jaar.

Nochtans was de sportieve ‘tegenstand’ tijdens de stemming bij de leden van de sportraad niet gering en waren er diverse gegadigden voor deze leuke prijs en waardering. In het voorjaar van 2024 werd Daphne door De Weekbode verkozen tot Kinderkrak van Ardooie. Ze was toen 15. Haar prestaties in het atletiekcircuit bij de cadetten was toen al uitzonderlijk knap.

Daphne won eerder dat jaar de Belgische titel kogelstoten en werd recordhoudster in dat werp- en krachtnummer. Een eendagsvlieg is ze niet want ook het jaar daarvoor deed ze iedereen in de atletiekpiste grote ogen trekken. “Het geheim van een veelbelovende atlete? Geloven in jezelf en extra hard trainen”, klinkt het overtuigend. De sportraad koos opnieuw voor jong talent van bij ons. Eerder was dit eveneens al het geval met jongeren in de atletiek, de judo en ook badminton. Het lijkt een motivatie te zijn voor jonge sporters. (JM)