Charlotte Van Laethem neemt deel aan BK veldlopen: “Graag ticket voor EK bemachtigen”

Zondag 17 november heeft in Hulshout het BK veldlopen plaats. Tevens een selectiewedstrijd voor het Europees kampioenschap. Charlotte Van Laethem uit Zandvoorde neemt er deel aan de lange cross met als doel een ticket voor het EK.

Charlotte Van Laethem uit Zandvoorde heeft naast haar winst op de halve marathon in Torhout de voorbije zomer niet zoveel wedstrijden gedaan. “Vorig jaar was het nogal druk met mijn studies kiné in Leuven. Ik doe er nu mijn laatste jaar en wil volwaardig afstuderen. Er waren ook stages waardoor ik het lopen in competitie wat minder deed”, vertelt ze.

“De voorbije weken had ik richting het BK cross min of meer een goede voorbereiding. Roeselare verliep iets moeilijker, maar de basisconditie is goed. Daar lag de voorbije zomer ook mijn focus. Verder is het een beetje een evenwicht zoeken tussen school, het lopen en het leuk vinden. En dat primeert soms op het presteren. Maar als je kans maakt om nog eens naar een EK te gaan, wil ik dat als motivatie ten volle proberen.”

Ervaring

Charlotte, die zich door Stijn Fincioen volwaardig laat begeleiden en in Leuven door Rik Didden onder de schema’s van Stijn, loopt in Hulshout de lange cross samen met de senioren, zij het de laatste keer als belofte voor een EK-selectie. Een plaats bij de eerste vier geeft recht op een ticket voor het Europees kampioenschap dat op 8 december in het Turkse Antalya plaatsheeft.

“Als ik mag, zou ik zeer graag gaan. Vooral voor de ervaring. Dat zou mooi zijn. Op papier liggen mijn kansen goed, misschien zelfs beter dan vorig jaar in Hulshout toen ik derde werd. Ik ga wellicht het parcours nog eens op voorhand verkennen, samen met een groep vanuit Leuven. Ik hoop de dag zelf, gezien de weersomstandigheden, of het parcours er modderig bijligt of vlot beloopbaar is, mijn ritme in de wedstrijd te vinden om mijn doel om bij de eerste vier te eindigen te volbrengen”, besluit de 22-jarige atlete van Hermes Club Oostende. (ACR)